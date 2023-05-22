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22/05/2023

為甚麼改革派總是不受歡迎人物？公司求變最重要是甚麼？

#管理 #公司 #改革 #上司 #同事
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　大部分人不喜歡改變，特別不喜歡公司有變。不管換上司、搬office，即使換vendor，還是更改工作流程，也有一定阻力。


　　其實，變才是永恒。尤其是今天數碼時代，不說傳統的一套了；縱是過去5-10年新興的社交媒體，顛覆傳統一套了，自己也面臨被顛覆的危機。不變怎麽辦？


　　改革派，從來不是受歡迎人物，他會觸碰到公司權力核心的平衡，亦肯定觸動既得利益者的位置。


　　而我，像是上天安排，工作30年，不是做開荒牛，推新雜誌新報章，就是充當變革者這個角色，接手一個或幾個部門重組。


　　一年，剛到美國《讀者文摘》公司工作時，內容雖然仍然優秀，但設計追不上時代，給人陳舊老套之感。因為人人第一眼看到的，就是外表，若雜誌封面改動了，給人新鮮感覺，便產生期待心理，想看看雜誌裏面又有甚麼改變。


　　於是改革的第一步，自然應該從logo入手。


　　幾十年來，《讀者文摘》的logo就是「讀者文摘」四個字，不是直排便是橫排，加上是中國書法，雖然古雅莊重，卻給人古舊嚴肅的老氣。讓人一眼看出改變的，就是從logo入手。我就是要讓人有一種「連logo也敢改」的雄心。


　　當時我跟負責的Art Director說出看法。怎知他第一句就說不可以，然後搬出一大套美國總公司的設計guideline來。總之就是不能改，而且不只是logo，連裏面內頁每一版都要依足美國版。


　　我反問他，如果甚麼也跟足美國版或別的版面的話，還需要我們亞洲區中文版的特色嗎？又何需一個Art Director？一個Artist不就可以嗎？他沒說話。


　　我是總編輯，是他上司，他變成了攔路虎，成了改革的一道阻力，而且是第一道；但我沒有强行推進我的改革。


　　之後我要飛去紐約總部受訓時，其中包括學習和認識《讀者文摘》的設計概念和風格。於是問美國總公司的首席美術設計總裁，即全球各版本Art Director的美國上司，究竟雜誌內甚麼可以改、甚麼可以變。


　　怎知他說甚麼也可以改，甚麼也可以變，只要結果符合預期，銷售比之前好便可。當然設計概念和風格仍是根據guideline處理。


　　最後，指著亞洲區中文版的四個字，問，這個可以改嗎？


　　他笑著看我說：「你是個革命者啊！」


　　我笑著說：「我不知道啊，是你們請我回來的。你們看我的履歷和經驗，亦知道我個性，清楚找我回來要做甚麼事。」


　　他點頭說：「你們的Logo 已經幾十年沒變，也是時候變了。」


　　之後回港後發生甚麼事已不重要了。當然之後新logo也要得到他approved才可使用。


　　我是個開拓型的人，公司當年在那時間節點和特定空間找我回來，為了甚麼？不可能讓我蕭規曹隨吧！就是要在一潭死水中扔一塊石頭下去。


　　當然，要在公司推行改革，先要得到上司信任和同事支持，此外改革方向和內容要符合市場規律和發展需要，否則一切都是空談。

 

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