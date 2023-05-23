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23/05/2023

元朗電鋸謀殺案 涉私怨行兇 消息指死者繼子潛逃離港

#電鋸謀殺案 #私人恩怨
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　　【晴報專訊】元朗上周六傍晚發生電鋸謀殺案，5旬包租婆劉紅莉慘遭殺害兼被毀容，消息指疑兇為死者的繼子，年約40歲，犯案後已潛逃外地。警方相信疑兇並非隨機犯案，不排除因私人恩怨而動殺機，將循多方面調查，包括疑兇是否有人協助及教唆犯案並協助離境。

 

「球叔」（左）與親友往富山殮房認屍

 

　　死者為54歲的劉紅莉，其姓梁丈夫「球叔」日前向傳媒稱痛失妻子，悲慟不已，他昨早在5名親友陪同下到大圍富山殮房認屍，期間一臉神傷，對事件不欲再多提。

 

　　消息指，疑兇為女死者的繼子，年約40歲，從事裝修工作，已婚及育有子女，居於元朗公屋。他行兇後已搭飛機離港，初步不排除往內地、台灣、日本等地，惟確實地點有待調查。

 

年約40從事裝修 已婚育有子女

 

　　據悉，72歲的球叔有兩段婚姻，與前妻育有數名子女，包括疑兇。及至1990年，球叔與來自內地的女死者再婚，兩人亦育有兒女。疑兇與女死者多年來因家庭問題素有積怨，疑因此種下殺機。有指疑兇熟知女死者的生活作息，故案發當晚在她外出散步時施毒手。

 

　　元朗警區刑事部署理警司戴玉麟說，案發當晚7時25分，警方接報有女子在錦壆路受傷，警員到場發現女子倒臥地面，其頸部、雙手有多處疑被利器割傷，另腹部及胸口有多處疑被刀刺傷痕，救護員證實女子已死亡。

 

　　警方經深入調查後，證實女死者54歲姓劉，為家庭主婦，與丈夫及一名傭工居於附近村屋。當晚約7時她離家散步，經過案發地點被一名黑衣男子手持一物品從後襲擊，事後兇徒沿青山公路潭尾段方向逃去。警方經搜索後，在距離案發地點約30米外草叢，檢獲一把約45厘米染血藍色電鋸、一把約30厘米長染血利刀、及一對染血白色防曬袖，已檢走有關證物調查。

 

警方指已鎖定疑兇，相信為一名年約40歲與死者認識的男子。

 

　　警方現已鎖定疑兇身份，相信為一名年約40歲男子，與死者認識，並非隨機犯案，不排除因私人恩怨而動殺機，他案發後已離港，但未知逃往何處，正調查其犯案動機、是否有人協助及教唆犯案並協助離境。

 

　　另外，3名重案組探員昨到案發的錦壆路，向附近的汽車服務中心調查，並翻看閉路電視片段追緝兇徒。警方呼籲目擊者或有資訊提供可致電3661 4641與警方聯絡。

轉載自: 晴報

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