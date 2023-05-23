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23/05/2023

無綫自組男團 Super Tiger變棄將？ 曾志偉否認撼鏡仔

#余思霆 #Super Tiger #亞洲超星團 #曾志偉
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　　【晴報專訊】無綫昨日舉行《Happy Summer》記者會公布一系列暑期綜藝節目，包括製作選秀節目《亞洲超星團》自組新男團，疑似硬撼ViuTV當紅男團MIRROR。無綫總經理曾志偉否認撼鏡仔，強調會在亞洲各地揀選有潛質新人，組成亞洲最強偶像男團。

 

志偉強調《亞洲超星團》揀人準則非常嚴格。

 

　　無綫過往曾組限定男團Super Tiger，成員包括羅天宇、丘梓謙等，但組合活動亦相當「限定」，僅曾在綜藝節目上表演，未有正式發表單曲。昨日，無綫公布與曾製作《中國好聲音》的星空華文控股有限公司合作，製作重頭節目《亞洲超星團》，在中港台、日韓及星馬發掘有潛質年輕人，組成最強偶像男團，令組團才一年的Super Tiger恐成棄將。

 

Super Tiger組團以來，從未發布任何單曲。（資料圖片）

 

　　昨日曾志偉受訪時，透露現正招募參賽者，節目將於八月推出，「依家海外招募緊，其實（喺香港）揀咗好多人，我哋聯絡咗唱片公司、模特兒公司，香港有30幾個，但仲搵緊人。」問到有否推薦無綫藝人面試？志偉說︰「梗係有啦，有《聲夢》成員，我哋都想盡量多啲公司嘅人，但係佢哋（製作組）希望唔同機構都有。」他坦言目前對男團數目仍未有定案，「一團？兩團？三團？好難講，要睇今年質素，同受觀眾歡迎程度。」問到是否硬撼MIRROR？志偉說︰「其實無，呢個（男團）唔係淨係做香港，一嚟已經係全亞洲。」他指揀人準則非常嚴格，「無年齡限制，但都係後生仔，要跳舞好、唱歌好，高度都差唔多，好嚴格。」他希望在下月底至七月初公布入圍名單。

 

余思霆性感滑雪

 

　　此外，昨日記者會播放各節目預告片，只見余思霆在《限定Super遊》中僅穿sport bra滑雪，震撼全場。《濠玩夏水禮》主持林盛斌即說︰「你同獎門人出trip就着sport bra滑雪，同我哋拍《夏水禮》就着tee。」思霆表示今次與志偉到日本拍《限定Super遊》，第一次穿sport bra滑雪，「我喺美國見啲人連下身都着比堅尼，但我唔得，因為太危險，驚條靚腿保唔住。」

 

余思霆穿sport bra滑雪，盡顯驕人身材。

轉載自: 晴報

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