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23/05/2023

為隊友李駿傑爭取開騷 陳卓賢盼推出個人大碟

#陳卓賢 #陳卓賢國際歌迷會 #李駿傑 #Mirror
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　　【晴報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日出席首飾品牌活動，提到鏡仔六子將陸續舉行單飛音樂會，明年開騷的Ian笑言時刻裝備自己，更希望單飛出碟；至於有粉絲戥李駿傑（Jeremy）無份開單飛騷不值，Ian即表示為隊友公開爭取，甚有義氣。

 

Ian珍藏了一些不適合派台的歌曲作品，希望用作推出side track唱片。

 

　　陳卓賢將於明年夏天舉行個人演唱會，他笑言︰「開騷咁大件事，好多嘢要籌備，睇公司安排，當然我每日都會裝備自己，如果下個禮拜開騷都OK㗎！（好多人認為李駿傑應該有份開騷？）我都會為佢爭取。」Ian希望在開騷前推出一張個人專輯，「之前講過一年出四首歌，其實自己電話儲埋幾百首demo，希望出一隻有十首side track創作歌嘅碟就好。」

 

Jeremy未獲安排單飛開騷，不少粉絲為他感不值。（資料圖片）

 

　　Ian最近多次曬舞功，獲讚舞藝進步，他笑說：「真係唔敢當，好似Jeremy被人話『肌肉擔當』，我就係『跳舞擔當』，搞到個個信以為真。」他自爆隊友姜濤早前翻看《全民造星》，看了多集都找不到他，他也自覺無跳舞天份，但會努力做好。另外，Ian早前從日本旅行回港後，立即為電影《12怪盜》開工。片中飾演車手的他，笑言所謂「飛車」，只是比平日開車快了一點，「不過劇組封山路拍攝，感覺好似《頭文字D》，都幾開心，但遺憾無得玩飄移。」

 

下月生日要開工

 

　　另一方面，Ian將於下月9日30歲生日，陳卓賢國際歌迷會（香港）由即日起至6月30日，在銅鑼灣時代廣場舉行《伊人森弦@lan's Asteroid I609展覽》，首次展出Ian的創作手稿和歌曲demo。Ian表示生日當天雖然要開工，但希望抽空到場參觀。

 

一眾Hellosss（Ian粉絲）為偶像舉行大型生日展覽。

轉載自: 晴報

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