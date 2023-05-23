美國國會與白宮間，就提升國債上限事上，連日大話連篇，使到市場大波動，投資者貿然跟進，必死。

這使筆者想到1990年美跟伊拉克開戰前夕，美國國務卿貝克與伊拉克外長亞齊茲在瑞士開會。中午休會，亞齊茲步出會場，笑而不語，傳媒解讀為和平有望，當時瑞郎立升了500點子。到下午5時，會畢，謂談崩，瑞郎立跌500點子。瑞郎在幾小時內有這波幅是歷史性，買中就發達，但誰人可押中？筆者當時可笑之想法是一定是伊拉克總統薩達姆，因為是他在幕後決定談妥定談崩，一心要打仗，就必定終談崩，及時押注，可賺到筆軍費。

當然，薩達姆是不會拿國家命運來賭大細，但美國政客又會否拿「內幕」消息來私利？不要話無，不然美國國會現仍在討論，要立法去監管議員們，不可以利用國會內幕消息去牟利啦！在討論提升美國國債上限事上，反覆下、搖擺下，又再用黑手去買賣，就好過去搶。

共和黨國會議長麥卡錫 （AP）

上周四（18日），共和黨國會議長麥卡錫話談得好，可望在周日有結果，於是美股三個指數均大升逾2%（圖一、二、三），但到上周五呢（19日）？又話崩了，美股又跌。周六、日班政客無乜出聲，可能是該兩日無市，無得搞動個市啩。

到周日晚，共和黨人又出聲了，謂可望在8號／9號談好，但筆者昨文是提出，你信咩？而只謂，6月1日不是爆煲日，要等6月10日啦！但周日晚美財相耶倫謂美政府手頭現金，可撑至6月15日，此即大家又可以將X日延後些。

耶倫講的爆煲日不可信

耶倫怎解釋將X日由6月1日改為6月15日，她謂，因估不到有幾多稅款可收到，又不知道有哪些支出要支出！唉！美財政部不知美稅入的多寡，幾時收到稅，又不知有邊條數要支付。美財政部在這些緊急關頭，不查好盤數，早作安排，而是等到煮到來才食，如斯被動，信嗎？所以第一個不可信的是：耶倫講的爆煲日。

今時傳媒報道的都是成了、崩了，但紛爭在甚麼地方，有沒有機會談成？要細看，而不是粗看才知。

據了解，爭拗是在四方面：

限制政府支出，撤銷未使用的新冠援助資金，簡化能源項目的許可，改變一些福利項目的要求。

這四項中，以限制政府支出最棘手，至於撤銷未使用的新冠援助資金，應是可辦到的，但這等於撤銷了不少窮佬民主黨人的福利，即是會損害到民主黨的票倉。至於簡化能源項目的許可，是明挑戰拜登在競選時的要清潔能源的承諾，拜登、民主黨失信於環保派，明年票源將如何？至於改變些福利項目的要求，即是提高申領福利的門檻，又是明對著民主黨的窮佬票源而來。

最棘手的限制政府支出，為何成核心？共和黨人堅執任何協議都要削減明年可自由支配的支出，然後限制年度增幅，民主黨人只原則性接受年度增幅，但不願在削減開支上讓步。要解決這問題，分兩步走：（1）許可的年度增幅為何；（2）哪些開支會受限。

共和黨人希望要下一個財政年（今年9月開始）的支出削減到2022年水平，並將在未來幾年的支出增長限制在1%，媽呀！1%呀，連通脹都追不上！共和黨人不願削減國防、退伍軍人或國土安全項目的開支。共和黨金主是美國軍工合體，明白啊！

據共和黨思路，即是2024財年（今年9月開始）在所有其他領域上（國防、退伍軍人、國土安全項目開支除外）的支出要削30%，這包括：兒童早期教育、食品安全和癌症研究資金等等，民主黨人只接受在已開設的項目的支出設上限而已！

以上爭拗，兩黨有幾大機會埋欄？如雙方堅執，一定是無，至於邊個要趴低？筆者認為是共和黨。

目前美財政部的資金是緊絀的（圖四），爆煲X日並不重要，一如上述，只有耶倫才知道真正爆煲日，關鍵是白宮怎應對。美財政部耶倫最近一直有和銀行政策研究所的董事會面，該董事會由摩通戴蒙擔任主席，成員包括紐約梅隆銀行、花旗集團和Truist的CEO，這個可以看成是今次美債危機的應對總指揮，而各大銀行和金融大行都各有自的「戰區」前線指揮、各自構築自己的防禦工事，防禦乜？

從拜登的一向行事作風言，他肯定是不會肯受箝於共和黨，而是會終用上第14修訂案，逼美國會一定要提高國債上限，因為拜登是不會接受那支出增長上限只在1%之議。一接受，不單對國內民主黨選民無法交代，就連援烏克蘭也援不了，烏克蘭便會輸了，這對從政以來一直從事外交活動為主的拜登言，是其政治職業生涯之恥。

用上第14修訂案，會帶來憲法危機爭拗，不爭你兩三個月，怕難消停。這對美金融市場有大影響。有乜影響，不知，不然華爾街大行也不用設N個War Room啦！

對我們這些非美人言，自保之計是：君子不立危牆下，美「息」勿近，唔好諗住抄底，如要續持貨要考慮起碼要持三、五年，不要做孖展，也不要借大，亦不要以為5厘息是高息產品可以捱得過風浪。筆者只記得80年炒美債時，100元的30年期美債只賣56至58元。

祝君一切安好。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）