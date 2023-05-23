  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

23/05/2023

大話連篇

#債限談判 #美債 #耶倫 #共和黨 #拜登
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美國國會與白宮間，就提升國債上限事上，連日大話連篇，使到市場大波動，投資者貿然跟進，必死。

 

　　這使筆者想到1990年美跟伊拉克開戰前夕，美國國務卿貝克與伊拉克外長亞齊茲在瑞士開會。中午休會，亞齊茲步出會場，笑而不語，傳媒解讀為和平有望，當時瑞郎立升了500點子。到下午5時，會畢，謂談崩，瑞郎立跌500點子。瑞郎在幾小時內有這波幅是歷史性，買中就發達，但誰人可押中？筆者當時可笑之想法是一定是伊拉克總統薩達姆，因為是他在幕後決定談妥定談崩，一心要打仗，就必定終談崩，及時押注，可賺到筆軍費。

 

　　當然，薩達姆是不會拿國家命運來賭大細，但美國政客又會否拿「內幕」消息來私利？不要話無，不然美國國會現仍在討論，要立法去監管議員們，不可以利用國會內幕消息去牟利啦！在討論提升美國國債上限事上，反覆下、搖擺下，又再用黑手去買賣，就好過去搶。

 

共和黨國會議長麥卡錫 （AP）

 

　　上周四（18日），共和黨國會議長麥卡錫話談得好，可望在周日有結果，於是美股三個指數均大升逾2%（圖一、二、三），但到上周五呢（19日）？又話崩了，美股又跌。周六、日班政客無乜出聲，可能是該兩日無市，無得搞動個市啩。

 

 

 

 

　　到周日晚，共和黨人又出聲了，謂可望在8號／9號談好，但筆者昨文是提出，你信咩？而只謂，6月1日不是爆煲日，要等6月10日啦！但周日晚美財相耶倫謂美政府手頭現金，可撑至6月15日，此即大家又可以將X日延後些。

 

耶倫講的爆煲日不可信

 

　　耶倫怎解釋將X日由6月1日改為6月15日，她謂，因估不到有幾多稅款可收到，又不知道有哪些支出要支出！唉！美財政部不知美稅入的多寡，幾時收到稅，又不知有邊條數要支付。美財政部在這些緊急關頭，不查好盤數，早作安排，而是等到煮到來才食，如斯被動，信嗎？所以第一個不可信的是：耶倫講的爆煲日。

 

　　今時傳媒報道的都是成了、崩了，但紛爭在甚麼地方，有沒有機會談成？要細看，而不是粗看才知。

 

　　據了解，爭拗是在四方面：

 

　　限制政府支出，撤銷未使用的新冠援助資金，簡化能源項目的許可，改變一些福利項目的要求。

 

　　這四項中，以限制政府支出最棘手，至於撤銷未使用的新冠援助資金，應是可辦到的，但這等於撤銷了不少窮佬民主黨人的福利，即是會損害到民主黨的票倉。至於簡化能源項目的許可，是明挑戰拜登在競選時的要清潔能源的承諾，拜登、民主黨失信於環保派，明年票源將如何？至於改變些福利項目的要求，即是提高申領福利的門檻，又是明對著民主黨的窮佬票源而來。

 

　　最棘手的限制政府支出，為何成核心？共和黨人堅執任何協議都要削減明年可自由支配的支出，然後限制年度增幅，民主黨人只原則性接受年度增幅，但不願在削減開支上讓步。要解決這問題，分兩步走：（1）許可的年度增幅為何；（2）哪些開支會受限。

 

　　共和黨人希望要下一個財政年（今年9月開始）的支出削減到2022年水平，並將在未來幾年的支出增長限制在1%，媽呀！1%呀，連通脹都追不上！共和黨人不願削減國防、退伍軍人或國土安全項目的開支。共和黨金主是美國軍工合體，明白啊！

 

　　據共和黨思路，即是2024財年（今年9月開始）在所有其他領域上（國防、退伍軍人、國土安全項目開支除外）的支出要削30%，這包括：兒童早期教育、食品安全和癌症研究資金等等，民主黨人只接受在已開設的項目的支出設上限而已！

 

　　以上爭拗，兩黨有幾大機會埋欄？如雙方堅執，一定是無，至於邊個要趴低？筆者認為是共和黨。

 

　　目前美財政部的資金是緊絀的（圖四），爆煲X日並不重要，一如上述，只有耶倫才知道真正爆煲日，關鍵是白宮怎應對。美財政部耶倫最近一直有和銀行政策研究所的董事會面，該董事會由摩通戴蒙擔任主席，成員包括紐約梅隆銀行、花旗集團和Truist的CEO，這個可以看成是今次美債危機的應對總指揮，而各大銀行和金融大行都各有自的「戰區」前線指揮、各自構築自己的防禦工事，防禦乜？

 

 

　　從拜登的一向行事作風言，他肯定是不會肯受箝於共和黨，而是會終用上第14修訂案，逼美國會一定要提高國債上限，因為拜登是不會接受那支出增長上限只在1%之議。一接受，不單對國內民主黨選民無法交代，就連援烏克蘭也援不了，烏克蘭便會輸了，這對從政以來一直從事外交活動為主的拜登言，是其政治職業生涯之恥。

 

　　用上第14修訂案，會帶來憲法危機爭拗，不爭你兩三個月，怕難消停。這對美金融市場有大影響。有乜影響，不知，不然華爾街大行也不用設N個War Room啦！

 

　　對我們這些非美人言，自保之計是：君子不立危牆下，美「息」勿近，唔好諗住抄底，如要續持貨要考慮起碼要持三、五年，不要做孖展，也不要借大，亦不要以為5厘息是高息產品可以捱得過風浪。筆者只記得80年炒美債時，100元的30年期美債只賣56至58元。

 

　　祝君一切安好。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#債限談判 #美債 #耶倫 #共和黨 #拜登

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk