IT界資訊保安最缺人！把握機會入行升職率快1倍！老行尊：不一定懂寫程式！

政府近年加快腳步，建造香港成為國際創科城市，帶動市場對IT（資訊科技）人才的需求更趨旺盛。有IT業界人士就鼓勵年輕人入行，認為現時是快速上位的好時機，同時也推行培訓及實習生計劃，填補人才空缺。

在企業數碼化的推動下，眾多大數據應用都需用上IT人才的技能，中電控股高級網絡保安架構師盧冠聰表示，現時市場對資訊保安的需求尤其巨大。

IT界升職加快 吸實習生入職場

他指出，近年的移民潮令中層人員大量流失，即使企業提供優厚薪金待遇，亦未必請到合適的人才加入；但換個角度，該行的晉升機會及速度，也比以往更多和更快，故此十分鼓勵年輕人把握契機入行。

企業為吸納人才，升職加薪已是最普遍的做法，他表示：「現時IT業界的升職率已加快了1倍，很多以往需要5至6年才能獲得的職位及薪金，現時約2至3年已能達到。」

為填補人才空缺，中電積極優化培訓和招攬人才，例如與職業訓練局（VTC）合作推行「VTC Earn & Learn職學計劃」，讓學生加入公司參與兩年期的實習，其間更會參與不同的企業項目，將課堂上的知識學以致用，並通過工作與人互動，提升溝通與團隊合作等軟技能。

盧冠聰認為，參與計劃除是盡社會責任外，也有利於招聘人才。由於學生們很早已接觸過該公司及了解其企業文化，當他們將來畢業後，不少人都會選擇重新投考該公司，而中電亦會再招募他們，達至自助人才培訓的效果。

除多年來不斷進修和學習外，數碼發展及方案供應商Million Tech聯合創辦人曾廣忠認為，多與年輕一輩同事合作，是讓自己及公司走在科技發展前端的最佳動力。（受訪者提供圖片）

數碼發展及方案供應商Million Tech聯合創辦人曾廣忠，在IT行業已打滾35年，見證業界的職位興衰，作為「IT老行尊」，他同樣鼓勵年輕人投身創新科技產業，強調毋須懼怕眼前的「AI風暴」。

盡力做好每件事 應對萬變科技

他認為，IT業界的現在和未來還是需要大量人才，但對人才的要求就會有所改變，包括必須對AI技術有一定認知，情況如同在「.com」年代要有網頁相關知識、手機App年代要對不同OS有所認識，及去年的NFT熱潮就要學習「甚麼是區塊鏈」一樣。

雖然科技日新月異，但他至今仍秉持「盡心盡力做好每一件事」，以不變的初心應萬變的科技。他相信當未來AI技術漸趨成熟時，年輕人就不一定要修讀電腦或懂得撰寫程式才可以入行，只要具備良好的邏輯思維，很多創科公司都會樂意聘用。

曾廣忠舉例：「有新入職的同事曾有與學校合作的經驗，提出學校圖書館的各樣痛點，於是公司就決定以此為新挑戰，合力開發了一套適合本港學校、成本相宜的智能圖書館系統，現時已有約7間學校採用。」他認為與年輕人合作的成果，為他帶來不少成就感，並推動他繼續在IT業向前邁進。