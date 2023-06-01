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教材攻略。學得要精
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01/06/2023

教材攻略 ‧ 學得要精｜學習多種語言有助提升專注力＋衝突處理　選用DR-Max教材事半功倍

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  • Jack哥哥

    Jack哥哥

    Jack 哥哥從事教材行業18年，為DR-Max的資深教育顧問，2005年至今，協助不少學生提升語文能力。Jack 哥哥希望多與家長分享經驗及心得，為兒童學習作出貢獻。

    教材攻略。學得要精

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曾經聽過有人說金魚的記憶很短，專注力更只有9秒。相信作為家長，都會擔心小朋友專注力不足，影響學習能力。毫無疑問，專注力確實影響兒童的學習、認知及情緒等，絕對是成長發展的關鍵之一。

 

學習多種語言與培養專注力相輔相成

外國就曾有不少學者提出，學習多種語言和培養專注力是相輔相成的，在學習語言的過程中，能刺激大腦運作、活化前額葉區，從而提升專注力、衝突處理。

 

根據英國約克大學的學術研究，Comishen等人在2019年提出「接觸多語言的嬰兒比單語言的，表現出更好的注意力控制。」雖然不少學者曾引證學習多種語言，對提升專注力的幫助，但如何才能令小朋友專注地學習語言？這時候，一套具趣味、系統完善的教材就不能缺少。

 

教材推介1：《凝皓六段》 從根本解決兒童學習中文的疑難

聯乘林溢欣的DR-Max教材《凝皓六段》，配以點讀功能，點讀筆內除了有林溢欣團隊的錄音外，更邀得著名兒童節目主持李紫昕（Purple）參與錄音工作，為全套教材增添趣味。同時，老師以輕鬆淺白的方式解釋題目，從根本解決小朋友學習中文的疑難。

 

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DR-Max教材《凝皓六段》分為六個級別，「由淺入深」助子女打好中文基礎。

 

教材推介2：《Electronic English》2大專業團隊審訂　質素有保證

DR-Max教材《Electronic English》經香港中文大學兒童雙語研究中心及WIT童天教育的語言學專家團隊審訂，質素有保證。小朋友可使用點讀筆收聽英文歌，以及玩互動小遊戲。教材亦附有「生字卡」及「詞彙表」，方便小朋友重溫，加強記憶，並配有生動插圖，讓小朋友學英語時可更專注。

 

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DR-Max教材《Electronic English》配合點讀筆使用，有導師以生動有趣的方式讀出內容，令小朋友學習時更投入。

 

教材推介3：《國際學生時報》 啟發思考　聲、色、趣俱備

由陶傑先生為總編輯的教材《國際學生時報》一共分為3部分：名人領袖篇、世界專題篇及科學奧秘篇，幫助小朋友啟發思維，引導他們探悉世界歷史大事，推動他們探索和思考人類和科學之間的關係。

 

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DR-Max教材《國際學生時報》能讓小朋友從小培養聆聽及讀寫標準兩文三語的基礎。

 

**想更了解更多關於DR-Max教材，即click入https://www.dr-max.com.hk/hk/product-series

 

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