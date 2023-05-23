23/05/2023
吃瓜的季節到了！新鮮或天然風乾苦瓜皆美味！消暑素食譜：薑葱本菇蒸煮白苦瓜
李美怡 Cathy Lee
李美怡 Cathy Lee
喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。
走肉廚房
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吃瓜的日子，回來了。媽媽常說盛夏時分，蔬菜變得不太好吃，吃瓜比較合時。不知道是不是葉菜類的蔬菜，捱不住高溫而中暑了？！還是瓜類能鎖住水份，能抵得住熱浪？！如果你相信，夏天時候吃的瓜，好像真的是比較清甜多汁，無論節瓜（此瓜不同櫛瓜喔）、小黃瓜、冬瓜，就連成年人才領悟味意的苦瓜，入湯、清炒，還是蒸煮，都份外的滋味消暑。
「小不點，別一天到晚做『苦瓜乾』啦！」不太明白為甚麼要這樣，在苦瓜背後講它的壞話。苦瓜新鮮的時候，清爽甜美；天然風乾以後的苦瓜，甘苦味濃郁更勝從前。苦瓜生的時候，皮不都是皺皺的嗎？那乾燥的它，皮有更皺了嗎？有變得很醜了嗎？哪裏讓人不快樂了？真的想不通「苦瓜乾」是如何跟愁眉苦臉糾纏在一起的！？
某明星的新聞炒得熱烘烘，吃瓜群眾紛起，在網路隨便的找了一下，相關的網紅影片海量般出現。「吃瓜」不是真的吞吃瓜果的意思，這是近年的網用語，有點像我們常說「吃花生」（大概是，對事件表示一種事不關己，但很愛圍觀熱論的意思）。不過，為甚麼這又跟瓜勾連起來？跟它有甚麼瓜葛？！想想看，瓜真的很無辜，不好的、奇怪的，它都有份，嗯嗯……我還是回去吃真正的，能解渴消暑的瓜好了。
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