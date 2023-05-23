WhatsApp再推4大新功能！限時改已發送訊息內容/鎖定對話防外洩/通知不顯示新對話

大家可能每一日都會用到WhatsApp和其他人溝通，有時手快快不小心打錯字，又要複製、收回訊息，再重新打一次。但現在有機會不用這麼麻煩了！WhatsApp近日再推3種新功能，當中就有於限時之內編輯已發出的訊息，相當方便，常常手快打錯字的你，記得要留意！即睇WhatsApp新推出的4大新功能！

WhatsApp新功能│1. 限時內編輯已傳送訊息

有時WhatsApp傳送訊息，真的好容易手快快打錯字或者打錯重點。雖然WhatsApp有收回訊息的功能，每一次打錯都要複製訊息、收回訊息，再重新更改及重傳，真的十分麻煩。若果你不記得在收回訊息前複製訊息，就要重新打一遍。每一次到這個時候，都好想問一問到底WhatsApp甚麼時候有「編輯已傳送訊息」的功能。

等啊等，終於等到了！最近，WhatsApp公布將推「編輯」功能，大家可以編輯已傳送訊息，方便地修改錯字到新增訊息內容都適用。編輯只需一步，就是長按住已傳送的訊息，即可以「編輯」。不過要留意，這個功能只適用於傳送訊息後的15分鐘內，過了時間就不能更編輯了。

另外，編輯過的訊息旁邊會顯示「已編輯」，但不會顯示你的編輯紀錄，即是對方知道訊息更正過，但不會看到你之前的訊息。WhatsApp指，已開始向全球使用者陸續推出此功能，在接下來幾周內，大家都就能享有新功能。

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