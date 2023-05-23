七大工業國峰會：在原爆土地上缺核戰反思

七大工業國峰會（G7）剛於日本廣島這個首次苦嚐原爆滋味的地方，結束會議。場外大批反戰反核示威人士高喊可恥，他們原以為這些工業大國領袖包括日本，邀請了烏克蘭總統澤連斯基參加峰會的目的，就是利用今次機會商討和平路線圖，怎知講的是增加更為先進武器的供應，把戰爭升級，極有可能進一步推向核武邊緣，就在廣島做出這樣的决定，向外發出如此的宣言，實在是極大的諷刺。

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在G7擴大會議中，努力為結束俄烏戰爭奔走的巴西總統盧拉，原本要與澤連斯基舉行會談，但後者爽約，還問盧拉是否感到失望？這說明澤連斯基根本無意為烏克蘭和平踏出第一步。當然，俄羅斯方面願意停止其侵略行為亦很重要，但大國至少有道德責任促成交戰雙方，能坐下來尋求共識方案，才可為和平打開大門，西方大國一味在背後加碼軍火的供應，究竟真的為了烏克蘭人民的福祉還是為了滿足自己的利益？

曾於2017年代表ICAN上台領取諾貝爾和平獎的中村節子（Setsuko Thurlow），專程從加拿大回到廣島，向G7領導人呼籲為烏俄和平努力，避免核戰，卻受冷待。現年九十歲的中村節子，乃是原爆倖存者，自此大力推動廢核而為世人所認識。今次她接受訪問時表示，她和好些反戰爭求和平的戰友老遠從北美洲到來，所聽到的卻全是如何增加武器支援戰爭，但沒有提出和平路線圖，令到他們大為失望甚至感到憤怒。

早前美國有一批前國防部官員聯署呼籲北約和俄羅斯盡早商討停火協議，不然最終只會讓人類再次目擊核戰的恐怖，一如廣島長崎歷久不散的殘酷惡夢。可是，今次拜登沒有借G7會議之便，公開向原爆倖存者道歉，當然也不會保證不再使用核武。更諷刺的是，日本在美國的核保護傘下成為美國最忠實盟友，共同創造戰爭的環境而不是和平的環境，在今次的G7宣言中可見一班。

事實上，只要在廣島走一圈，仍可感原爆遺害。記得我於原爆65周年到訪廣島，坐上機場大巴前往廣島市中心，沿路一直漆黑一片，即使到了市中心巴士總站才不過九時，一樣寂寞得可以。難得找到一位路人引路，我們走過和平橋，橋下河水暗湧，引路小姐打破沉默，告訴我：1945年廣島突然受到原子彈襲擊，火光熊熊，不少居民遭嚴重灼傷，他們就是跳進這一條河，希望河水可減低身上的灼痛。

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我垂頭凝望，河上映照出附近的原爆遺址（A-Bomb Dome）。引路小姐指著遺址方向，說：「你一定要找時間來細看啊！」我轉向她問：「你是原爆的下一代嗎？」對方肯定地表示：「是」，這個「是」字說出後，在空氣中回蕩良久。在廣島，要遇上原爆下一代很容易，原爆倖存者也十分願意與外人細說當年，他們對記者特別歡迎。

1945年8月6日早上8時13分，隨著原子彈的投下，天空突然灑下黑雨，受火燒的居民還以為黑雨可以飲，仰頭張開口，有不少人就這樣加速死亡了。我在和平公園的資料館細看每一幅圖片，有倖存者把當時的情景畫下來，其中一幅便是黑雨降下的恐怖情景。磨菇雲和黑雨把整個廣島弄得天昏地暗，但火光卻特別猛烈。

自廣島原爆後，人類正式進入核武時代。在廣島，我認識了當地的和平組織，有個叫No DU Hiroshima Project（向核武說不廣島計劃），他們與國際聯盟禁止鈾武器合作，不僅關注核武，還有世上所有含核元素的武器，包括貧鈾彈、集束彈等等。因此，他們甚關注伊拉克的情況，因為該地深受貧鈾彈的影響，但國際傳媒的報道不多。

廣島居民從自己受原爆傷害的經歷，推而廣之，把目光轉到其他有類似遭遇的受害者身上，並對自己的民族有更深沉的反省，他們希望戰爭發動國的人民一樣有如此的省思，因此廣島居民對俄烏戰事特別關注。可惜的是，從今次拜登死不對原爆道歉，並加碼軍援烏克蘭，又加強對中國的敵視態度，便可明白美國沒有對戰爭有任何的反省。