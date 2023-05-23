解決三隧擠塞問題政府有責！如何利用AI、大數據制定長遠運輸政策？

今年8月，政府將收回西隧專營權，令當局有更大主導權經營本港隧道運作，有望解決長久以來三隧（東隧、紅隧、西隧）分流的問題，並紓緩隧道擠塞的情況。

對此，政府最近提出多個方案，當中不同時段不同收費方案，以及第二階段的每兩分鐘兩元作小額增加或減少，可避免駕駛者因收費驟變而突然改變車速，頗為突破。不過，隧道為智慧出行的重要元素，當局應有更全面而長遠的政策，以配合本港智慧城市的發展。

首先，政府推出政策前，政府必須基於最新數據。香港剛進入疫後復常，過去3年的車流數據未必可靠。而且，2021年人口普查與現時勞動人口也有一定落差，故必須深入分析空間數據和勞動人口數據，以支持政策施行。地理資訊系統（GIS）能提供單一資訊來源（SSOT）作分析，有助決策者選出更佳的解決方案，同時能靈活調撥資源和逐步改善政策。

運輸署多年來掌握全港交通的大量數據，更應充分運用這些空間數據。當局可進一步透過地理人工智能（AI）技術，配合閉路電視、無人機和低地球軌道衞星影像等，以大數據演算法分析，例如統計進入指定區域的車輛數目和逗留時間，從而評估其對道路容量以至環境所構成的壓力，便利當局對過往、現在的交通狀況有更深入、快速和嶄新的分析，可更精準地預測未來走勢，以提升決策成效。

此外，香港的隧道流量高，尤其是上下班的繁忙時間，更是交通擠塞黑點。雖然彈性上班時間已經提倡多年，但成效有限。作為全港最大的僱主，政府既然有決心疏導繁忙時段車流，理應率先實施彈性上班時間，把上下班時間定於非繁忙時段（早上7:30前或10:15後，以及下午4:30前或晚上7:00後），或如抗疫期間的A、B組設計，大家分開上下班時間和日子，同時鼓勵公私營企業也實施彈性上班，如此一來，隧道擠塞問題可望得到解決。

長遠而言，當局應開闢新的核心商業區。現時新界已有近400萬人口，未來隨著北部都會區落成，將會多增100萬人，如果核心商業區（CBD）仍舊在尖沙咀和中環，未來肯定會有更多車輛使用三隧過海，塞車問題就沒完沒了。因此當局在規劃北部新發展區時，必須致力締造另一個CBD，針對當區和跨境的新經濟企業提供專業服務。這既令居民毋須舟居勞頓上班，達到職住平衡，提高生活質素，也能長遠達至疏導三隧的目標。

政府現正展開《交通運輸策略性研究》，制定具前瞻性的長遠運輸策略，提供可靠、安全、環保高效的交通運輸系統。期望當局能以數據為本，輔以AI等新科技改善交通管理及城市規劃，為未來落實更靈活及智能化的交通管理鋪路。