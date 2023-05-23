

「多極時代」的大國博弈有點像籃球比賽中的「人盯人」全場緊逼，目標是阻止對手的每一次進攻。這種「人盯人」不止要頂住自己的主要對手，同時還要密切關注其他對手以及自己隊友的行蹤，因為各種力量的此消彼長會引發意想不到變化，甚至連鎖反應。



最近幾天，在日本廣島舉行的西方七國首腦會議(G7)是國際媒體關注的焦點，而此前在中國西安召開的中國——中亞峰會同樣是重大國際事件。這是俄烏衝突發生後，國際政治版圖被改寫、中國影響力獲得提升的一個例證，顯示出中國與中亞五國的關係進入一個新的發展階段。



在G7峰會結束後，作為美國總統拜登的代表，國務卿布林肯訪問太平洋島國巴布亞新幾內亞（簡稱巴新），與該國總理馬拉佩簽署了一項安全協議，並與14個太平洋島國舉行美國與太平洋國家高層論壇。與此同時，印度總理莫迪也抵達巴新，與上述國家舉行印度與太平洋島國合作論壇。這幾次重大國際活動完美詮釋了「多極時代」的「全場緊逼」，也就是在對手出現的每一個地方進行適當部署，阻止對手取得任何優勢。



美國國務卿布林肯與巴布亞新幾內亞總理馬拉佩簽署了一項安全協議。（AP）



一國與華合作，多國向美求助



太平洋地區的諸多島國以往較少捲入大國紛爭，他們的傳統盟友是澳洲（內地稱澳大利亞）和美國。一些國家因缺乏各種資源，管制能力受限，有時不得不依靠外力來維持社會的正常運轉，包括在治安（警力）方面尋求澳洲支援。去年3月，中國與所羅門群島簽署了警務合作諒解備忘錄，4月雙方又簽訂了政府間安全合作框架協議。根據中國官方公布，中國人民公安大學和北京市公安局的專家組成中國警務顧問組，在當地開展公共秩序管理培訓，為所羅門群島皇家警察部隊組織了13批次、超過300人次的業務培訓，內容涉及裝備使用、警務技能、要人護衛等各個方面，還為當地婦女兒童提供武術防身培訓，甚至帶著米麵糧油慰問經濟上有困難的當地警員。



中國幫助所羅門群島提高自身管治能力，為該國的政局穩定和經濟發展創造了更好的條件，而美國和澳洲難免感覺自己的勢力範圍受到侵蝕，於是開始採取行動與中國對抗。美國在所羅門群島的使館已關閉多年，去年宣布重開。美國和澳洲政府官員公開批評中所合作協議「不透明」，並警告周邊國家要防止中國勢力滲透。西方主流媒體也對中所合作進行了大量負面報導，將中國描繪成對南太平洋地區的新威脅。這種煽動已初見成效，去年12月上台的斐濟新政府，在今年1月宣布，取消與中國簽署的警務合作諒解備忘錄。斐濟新總理蘭布卡稱，斐濟與中國的制度不同，斐濟要回到與自己制度相同的國家中間。其實此舉一方面是對前任政府的「清算」，藉機掌控警察系統，另一方面也是做給美國和澳洲看，希望以此獲得兩國在經濟上的回報。



美國去年9月在華盛頓召開了美國-太平洋島國峰會，提出要支持理念相同的國家維護該地區的安全，為此提供8.1億美元援助。在美國和澳洲的一波操作之後，多個島國請求美國提供安全保護，這一變化令不想介入大國紛爭的其他島國也不得不「選邊站」。



巴新總理引領，島國「轉拜」印度



布林肯這次在巴新與上述島國領導人會晤，宣布美國將繼續提供經濟和軍事援助，其中4500萬美元將用於在巴新開展新的經濟與安全項目。他還畫了一張「大餅」，表示拜登政府將向國會申請71億美元撥款，用於未來20年對該地區的援助。與會的太平洋島國領導人對此表示歡迎，但東道主對拜登本人臨時取消參加這次論壇似乎仍有不滿，這從巴新總理馬拉佩對莫迪的態度上可見端倪。



有媒體報導說，巴新以往不在日落後迎接外賓，但這次為莫迪破例。從電視新聞中還可以看到，馬拉佩在接機時，彎腰用手摸莫迪的腳（實際上摸到小腿），以示對莫迪的尊重，這也是十分罕見的。他在印度與太平洋島國合作論壇開幕儀式上說，「印度是全球南方國家(Global South)的領袖，我們會支持你在各個論壇上代表我們發出聲音，因為你能參加大國之間的商討」。莫迪則表示，印度會利用今年二十國集團(G20)輪值主席國的地位，傳達全球南方國家的訴求。他還語帶諷刺地說，有些國家在朋友需要幫助的時候不見了。



中國投資巴新，印度贏取人心



從上述最新發展來看，要增進與南太平洋島國的關係，中國面對的主要競爭對手是美國，同時還有澳洲和印度。美國和澳洲是圍堵中國的主要西方國家，印度近年也加入到這一行列，成為美日澳印四方機制(The Quad)中的一方。這與印度贏得這些島國特別是巴新總理馬拉佩的信賴有無關係？



巴新是南太平洋地區陸地面積最大、人口最多(995萬)的國家，中國與巴新雙邊關係長期友好，2018年11月，習近平主席對巴新進行國事訪問。去年2月，馬拉佩應邀到北京參加冬奧開幕式，並與李克強總理舉行會談，雙方還發表了聯合聲明。中國援建巴新恩加省的省醫院去年6月竣工，馬拉佩親自出席交鑰匙儀式，高度讚揚中國的高效率，表示願擴大與中國的合作。去年11月，習近平還在曼谷APEC會議期間會見馬拉佩。



中國在巴新有巨大投資，但巴新卻與美國簽署安全協議，顯然是在中美對抗中選擇了美國。是中國的投資無效還是馬拉佩「過河拆橋」？或者是小國喜歡兩邊落注，爭取利益最大化？我在網上查找資料時發現，有些看似無關政治的小事可能影響大事。



一些中國承建的項目，包括無償援助的體育場館和國際會議中心，乃國際一流設施，耗費了中國工程設計人員的心血和施工團隊的大量汗水，但在一些國家卻並未得到好評，原因是整個工程脫離當地實際，設施的保養費用太高，當地人難以維護，最終成為只用過幾次的「形象工程」。有媒體讚揚莫迪善於言辭，他稱南太平洋島國為「海洋上的大國」，這讓當地人聽了很舒服。我覺得，這不僅是善於言辭。只有放棄自我中心，選擇換位思考，才能從對方的角度看待問題，從而贏得人心。這是真正的智慧。

