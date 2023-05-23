整污糟件衫點算？公開 6大常見污漬急救大法，咖啡漬/油漬/唇膏漬都搞掂！

污漬急救大法︰食物油漬

1. 用紙巾吸去油份

2. 洗潔精（或梘液）及清水搓洗

3. 棉花棒／牙刷加少量洗潔精，在污跡處順著衣物紋理輕刷後沖水

4. 正常洗衣程序清洗

污漬急救大法︰咖啡奶茶漬

1. 紙巾吸去咖啡水份

2. 清水在污跡的反面沖洗 (或使用沾濕的紙巾印走咖啡／茶）

3. 高油份的咖啡或茶（即加了牛奶）需以洗潔精先洗去油份

4. 塗上梳打粉靜待10分鐘

5. 用牙刷在污跡處順著衣物紋理輕刷後沖水

6. 正常洗衣程序清洗

污漬急救大法︰紅酒漬

1. 紙巾印乾紅酒（避免磨擦讓紅酒滲入衣物纖維）

2. 選擇一：

• 冷水直接沖洗污漬處（不要用熱水！污漬會被稀釋及擴散更難徹底清潔乾淨）

• 用洗潔精或洗衣液輕輕擦拭以產生泡沫

選擇二：

• 污漬處直接浸於牛奶中20-30分鐘（利用脂肪吸收及淡化紅酒中的合化物）

選擇三：

• 用沾上外用酒精的化妝棉從污漬處由外往內輕印

• 重複數次至色素變淡 （同類相溶方式）

3. 大量沖水後以正常洗衣程序清洗

污漬急救大法︰唇膏、粉底、防曬乳、眼影漬

1. 污漬處直接塗上洗潔精輕輕搓洗

2. 正常洗衣程序清洗

污漬急救大法︰原子筆漬

1. 用棉花棒沾外科酒精或洗甲水慢慢擦拭

2. 清水直接沖洗污漬處

污漬急救大法︰血漬

1. 冷水直接沖洗污漬處（不要用熱水！血液中的蛋白質會變成固態更難徹底清潔乾淨）

2. 塗上洗手液、肥皂或洗衣液後等待5-10分鐘再搓洗

3. 再用冷水沖洗後以正常洗衣程序清洗

污漬停留的時間越耐就越難去除，所以行動必須快狠準！為了不讓心愛衣物報廢，我常必備一支急救去污筆，回到家再洗一遍污漬不留痕！盡快處理加上用對的方法，再不用因為污漬而掉棄衣物了！