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23/05/2023

端午節2023 ︳酒店、米芝蓮端午糭早鳥優惠合集！香格里拉/新同樂/國金軒低至74折！買糭送XO醬！素糭都有選擇

#帝苑酒店 #翠亨邨 #國金軒 #采悅軒 #東涌世茂喜來登酒店 #萬豪金殿 #JW萬豪酒店 #逸東軒 #新同樂 #香格里拉 #端午節 #早鳥優惠 #糭
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Text: Kennis Wong

　　又到吃糭的季節了！今年 6月末才是端午節，但不同酒店都紛紛推出早鳥優惠，連米芝蓮餐廳也可以74折入手端陽糭套裝！要留意，部分早鳥優惠只至5月，想平價訂糭記得要把握時間！

 

端午節2023 ︳1. 香格里拉集團：88個月黑毛豬火腿／60年陳皮配紅豆！會員8折入手！


　　港島香格里拉今年推出多達4款口味的香糭，分別為夏宮米芝蓮星級御品香糭禮盒（$958）、迷你夏宮香糭禮盒（$528）、夏宮鮑魚瑤柱有機腩肉糭（$428）及夏宮六十年陳皮紅豆糭（$328）。

 

　　最矜貴要數御品香糭禮盒，用上花膠、鮑魚及瑤柱等上乘食材，再配微微鹹香的88個月頂級黑毛豬火腿，糅合中西食材滋味；禮盒更會附送鮑魚汁及夏宮X.O.醬。假如你追求健康，握推介夏宮六十年陳皮紅豆糭，採用60年靚陳皮配上紅豆，用料絕不馬虎！

 

　　由即日起至6月21日，免費登記成為香格里拉會會員即可以指定優惠碼[DBSLC23]於香格里拉精品店官網 8折入手禮盒，買作送禮亦十分得體大方！

 

夏宮米芝蓮星級御品香糭禮盒（$958）（圖片來源：香格里拉集團）

 

夏宮六十年陳皮紅豆糭（$328）（圖片來源：香格里拉集團）

 

香格里拉精品店官網：www.shangri-la.com/corporate/shangrilacircle/joingc/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.shangri-la.com%2F&enrolcode=KHHK-FB-M&tracking=M-offline

 

下一頁：2大米芝蓮餐廳！Klook最多74折早鳥優惠／素食者啱食蒸糉！

 

 

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