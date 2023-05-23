香港航空增名古屋新航線！即睇航班時間、名古屋及近郊5大必去景點：吉卜力公園/ Iconic 名古屋城

名古屋是愛知縣首府，去名古屋旅行可以看到不少日本歷史景點。最近香港航空推出新航線，可以由香港直飛名古屋，令到大家出行更多選擇。今次帶大家看一看香港航空新航線的價錢、去名古屋的其他航空選擇及到底名古屋有甚麼必去景點！未想去今年的旅行目的地？不妨考慮一下名古屋吧！

香港航空宣布將於2023年7月8日起開設名古屋新航線，每周都會有4班香港直飛名古屋的航班，包括星期一、三、五及六。去程時間為早上9時30分，於下午2時25分到達；回程時間為下午3時25分，於下午6時30分到達。

先看看大約價錢，香港航空香港直飛名古屋的航班暫時最抵價錢$2,935起，不過這個價錢是不包寄艙行李；若要加20kg的行李，回來就要$3,355起。

不過，如果大家想坐其他，都還有其他航空選擇，好像包括：HK Express、國泰航空，這些航空都有直飛名古屋的航班，價錢由$2,500至$4,000不等。

下一頁：名古屋5大必去景點