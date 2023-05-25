與杜汶澤結髮18年曾衝動提離婚 田蕊妮靠幽默感保鮮婚姻

【晴報專訊】田蕊妮（阿田）目前正於演藝學院演出獨腳戲《大離婚日--妻》，舞台劇以重新思考婚姻意義為題，阿田與老公杜汶澤結髮18年，她坦承任何一對夫妻相處太久，總會變得現實，不懂欣賞對方幽默；透過舞台劇，阿田反思做人不用太認真，才能好好維繫彼此。

阿田與阿澤結婚多年，愈來愈恩愛。（IG圖片）

田蕊妮繼前年參演《聖荷西謀殺案》後，今年再演出獨腳戲《大離婚日--妻》，然後由本月26日起，緊接有林日曦以視像方式演出的實驗映畫《大離婚日--夫》，以兩齣喜劇反思婚姻意義。由於反應口碑超熱烈，林日曦即宣布兩齣舞台劇將分別於公演完畢的一星期及10日後重演，秒破紀錄。

阿田一人應付整個舞台，體力消耗極大。（FB圖片）

《大離婚日》公演前，林日曦發布改篇自《難得有情人》的新歌《難得有老公》，並由阿田深情唱出老婆心聲，包括「催促我煮lunch」、「洗碗洗到過身」、「屙濕個座廁」及「沖水掣佢又唔撳」等。阿田大讚林日曦的歌詞︰「我一睇到歌詞，嘩！咁正嘅？太中喇…洗碗洗到過身喎！」現實生活中，老公杜汶澤只會煮飯，阿田負責洗碗，她搞笑說︰「每日入到廚房，都係一個無限輪迴，點解我啱啱先洗完，又會有碗要我洗嘅？有叫過佢（阿澤）去洗，咪幾日洗一次囉，你忍得住先得㗎？」

阿田獻唱林日曦填詞的《難得有老公》，抵死啜核。（FB截圖）

與另一半互相協調

與阿澤結婚18年，阿田坦言試過衝口而出嗌離婚，「我覺得每一個人喺婚姻入面，都會諗過離婚，或者嗌交好嬲時講過。唔理係田蕊妮嘅婚姻，或者呢齣獨腳戲嘅角色嘅婚姻，甚至每個人喺婚姻遇到嘅問題都係大同小異！可能係生活上好多唔同諗法，雙方需要空間去協調，要不停學習。」對於目前的婚姻生活，阿田感到舒服、開心，她認為婚姻一定要「保鮮」。「一段婚姻或者關係，可能喺好多年之後，你同佢（另一半）都好熟，以為好了解呢個人，好多嘢就會變得好現實，相處之間可能失去幽默感。你唔再覺得呢個人有咩咁好笑，可能會厭。呢齣舞台劇就係講衝口而出嘅離婚，老公昏迷咗，女方想盡辦法叫醒老公，喺呢個過程，佢再次經歷婚姻入面一啲場景，先醒覺『自己幾時變得咁現實呢』、『點解突然間咁認真呢』…點解做人、做夫妻唔可以幽默啲呢？對我嚟講係幾好嘅提醒，萬一將來有啲咩事，我都會提醒自己要幽默啲，唔好咁認真，要過人世㗎嘛！」