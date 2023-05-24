【美股星期三】美國數據極端　後市難料？ ZOOM漸趨穩定 VS 面臨瓶頸？NVDA業績前瞻！

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

距離美國債務違約只餘下8天，雖然談判未有結果，惟恐慌指數（VIX）未見有太大波動，反映美股淡定維持待變格局？美國數據極端，加上目前標普500指數的預期市盈率較以往平均市盈率高，該如何判斷美股投資價值？ZOOM（ZM）首季收入按年增長3%，好過市場預期，但增速竟為歷來最慢，業務漸趨穩定抑或面臨瓶頸？英偉達（NVDA）即將公布季績，營收按年下跌逾兩成，由於高基數效應，回調屬合理？年初至今，英偉達股價已大幅跑贏大市，業績前食胡策略？

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