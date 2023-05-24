  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

24/05/2023

盈富基金(02800)派息愈來愈少

#理財 #盈富基金 #派息 #恒指成分股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　上日提到，恒生指數成分股的數目，今年6月就會增加至80隻。我跟姊妹Lucy談到，自從兩年前恒指服務公司建議，分階段將恒指成分股的數目，由當時的50隻左右，大增至100隻之後（中期會增至80隻），這兩年間獲納入為成分股的公司，似乎都不外如是。

 

　　Lucy對這些新貴也沒有太大印象，有些更未聽過她們的名字。但我告訴她，兩年前我跟她討論哪些股票有機會染藍時，曾經貼了13隻股票，當中有8隻已經躋身藍籌行列，成績都不錯時，她不以為然地表示，我的貼士雖然不錯，但這些股票的表現卻一般。即是說，我貼中了也未能帶挈她賺錢，令我有點氣結。

 

　　「我明白妳的心情，但數目擴大了，自然不可能每隻股份都光芒四射，股價有很大升幅。」

 

　　「但我想問下，是否因為近期的新貴，市值都較細，所以即使入了成分股，也沒有太多被動資金要追入，以至她們的股價比較平淡？」Lucy機智地問我。

 

　　「嗯，妳的分析力也不錯，這也是重要原因。但我想替恒指服務公司講句公道說話。他們為了令恒指能夠更均衡地反映香港的股票市場，將指數成分股分為7個行業組別，包括資訊科技業、金融業、醫療保健業、公用事業及電訊業、消費，地產建築業及其他，而其中一項優化目標就是令每個行業組別的市值覆蓋率不低於50%。因此，獲得納入的公司，儘管市值未必最大，但卻有代表性。」

 

（istock）

 

　　「明白，但正如妳所說，大部分新納入的股票，都是不派息，或派很少息的，例如最新公布的京東健康（06618）和携程-S（09961）都不派息，而紫金礦業（02899）的息率也很低，只有華潤電力（00836）稍為正常，有大約5厘息。這樣下去，盈富基金（02800）的股息也會被拉低呢！」Lucy續說。

 

　　「妳還記得我的分享？太好了！」

 

　　「妳的分享很有道理，所以我記得。」Lucy給了我一個說笑的表情符號。

 

　　「不過，我也要補充一點，其實，這兩年納入的恒指的新貴，已經不完全是不派息的新經濟股，也有一些傳統股，這些股票也很高息，最明顯的例子就是東方海外這是令人有點失望的。結果就是，近幾年盈富基金的派息愈來愈少呢（見附表）！」

 

 

　　「幸好我一早已經沒買盈富呢！」Lucy再給我一個說笑的表情符號。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #盈富基金 #派息 #恒指成分股

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk