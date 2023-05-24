識人好過識字系列！超氣派「名人會所」皇朝會開餐！食盡蜜燒銀鱈魚、菜甫牛崧意形米！

作為一位長期文字工作者，我是十分討厭「識人好過識字」這句說話，因為對文字行業以至文字價值都太具貶意，在我面前說出來更擺明是對本人的一種侮辱........不過，現實是「識人好過識字」是很重要，就開飯而言，如果我只是一味寫寫寫，大概也沒可能有機會進入香港其中一間高尚私人會所「皇朝會」吃晚餐。

能夠去吃一頓，純粹是認識一位朋友，我跟他說：「想在中環至銅鑼灣區，跟認識數十年的舊同學吃中菜兼慶生，但未想到去哪裡，也沒必要跟大眾湊熱鬧追星星食肆。」他就說：「去灣仔皇朝會吧，我替你安排。」很顯然他是會員。壽星聽到這個消息也很開心，畢竟皇朝會是比較特別的餐飲地點，並非人人都可進入，為特別的日子或可帶來比較難忘的記憶。

當然，對於老是常出現的會員及其家屬來說，就不算甚麼新奇事情，其中一位出席晚餐的朋友說：「我姑丈是會員，所以我經常來吃中菜。」這麼一說，實在掃慶囉。她續說：「不過我只是在中午來吃點心，從來未吃過晚飯。」聽到我暗叫好嘢好嘢。



香港沒有太多食肆，可以擁有如此具派頭的入口大堂位置。



看到這些呈彎曲的雲石樓梯，很容易會想起徐小鳯，可見我都頗有年資囉。

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