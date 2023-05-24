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24/05/2023

長假期煲劇！Netflix、Disney+ 8大動作片推介！金宇彬復出擔正《末日騎士》/ 阿諾舒華辛力加拍間碟喜劇/一次過追《銀河守護隊》

#奪寶奇兵 #阿凡達 #銀河守護隊 #蟻人與黃蜂女 #蟻人與黃蜂女 #蟻俠 #狂野時速 #FUBAR #阿諾．史瓦辛格 #慈母殺心 #末日騎士 #電影 #劇集 #Netflix #Disney+ #佛誕
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　　今個星期五就是佛誕，各位打工仔又迎來3日連假！如果不想出街人迫人，不如留在家中開展煲劇馬拉松！正值電影《狂野時速10》及《銀河守護隊3》現於戲院上映，NetflixDisney+亦有上架前幾集，大家不妨在家重溫！

 

　　Netflix最近宣布曾參演《未來戰士》及《轟天猛將》等熱門電影的著名演員阿諾舒華辛力加正式成為Netflix的動作指導總監，隨住他的加盟， Netflix亦有多部動作電影上線，由阿諾舒華辛力新片《FUBAR》至《狂野時速》都有！即睇編輯推介動作片！

 

Netflix｜韓劇《末日騎士》：Oppa迷妹注意！金宇彬患癌後復出！擔正演救世快遞員


　　有想過世界末日時，周遭的環境會變得怎樣？改編自漫畫的韓國科幻劇《末日騎士》講述地球變得沙漠化，空氣污染嚴重得沒有氧氣呼吸器就無法生存。早前從鼻咽癌康復過來的人氣演員金宇彬就在劇中化身快遞員負責運送物資，卻意外被人植入QR Code，令他成為傳奇快遞「5-8」。後來碰上飾演大奸角的宋承憲，他試圖以氧氣為武器支配社會，於是跟快遞「5-8」發生一連串的衝突，當中不乏槍戰等畫面，劇情相當緊湊！

 


（圖片來源：Netflix《末日騎士》劇照）

 


（圖片來源：Netflix《末日騎士》劇照）

 

Netflix｜電影《慈母殺心》：Jennifer Lopez主演！殺手媽媽秘密保護失散多年女兒

 

　　不少動作片都是以男演員打鬥為主，現正熱播的美國電影《慈母殺心》就以女主角珍妮佛·洛佩茲（Jennifer Lopez）的故事為軸心，一名受過軍事訓練的女殺手為了逃離險惡，多年前拋棄女兒隱居，後來為保護素未謀面的女兒重出江湖，隻手對抗多名心狠手辣的罪犯。血濃於水，看看她如何誓死守護自己的女兒，與惡人駁火！

 

（圖片來源：Netflix《慈母殺心》海報）

 


（圖片來源：Netflix《慈母殺心》劇照）

 

下一頁：明日獨家上映阿諾．史瓦辛格新片＋重溫影院上映電影！

 

 

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