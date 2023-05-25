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25/05/2023

黃大仙站搭扶手梯　人仰輪椅翻3傷 關注組織︰設施不便

#黃大仙站 #輪椅人士 #扶手電梯
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　　【晴報專訊】港鐵黃大仙站昨發生罕見意外。一名行動不便須坐輪椅老婦，在中午約12時，由2名女親友陪同乘搭由大堂通往地面的扶手電梯時，3人不慎向後仰天跌倒，當中2人更「倒豎蔥」般互相疊壓，幸有途人見狀煞停扶手梯，否則後果堪虞。

 

涉事扶手電梯通往黃大仙站B出口，3人擠成一團。有途人見狀出手協助傷者。（網片截圖）

 

　　有關注組織坦言，港鐵部分早期建設車站的無障礙設施，尤其往來出口及月台或車站大堂的升降機，指示不清晰，甚至欠奉，令他們極不方便或需轉折兜路，有心急人或鋌而走險使用扶手電梯，情況不理想。

 

　　據網上片段所見，涉事扶手電梯是通往黃大仙站B出口，3人在扶手電梯跌倒的位置，離地約3米，兩人「倒豎蔥」般倒下，最底1人被同伴和輪椅壓住；另1人背部壓住輪椅。3人擠成一團，狀甚狼狽及危險，而對上7至8級有一支拐杖，疑是3人由該處跌下。

 

　　一名男途人見狀即撳緊急掣煞停扶手梯，其時至少有4名女途人走上梯級，搬開輪椅扶起傷者，再由港鐵職員接手處理。有網民指輪椅是摺疊起來，梯級上有一支拐杖，估計涉事傷者非坐輪椅搭扶手梯，只是其間失平衡跌倒。

 

部分站無升降機 輪椅出入轉折

 

　　路向四肢傷殘人士協會主席柳冕表示，黃大仙站升降機指示不清晰，且升降機容量偏小，有機會在多人時，要輪候數趟才能乘搭，若「心急人」或鋌而走險使用扶手電梯致出意外。他說，其他港鐵較舊車站也有類似情況，如上環站由大堂到信德中心港澳碼頭出口，並無升降機，輪椅人士需花至少10分鐘轉往另一出口，再經天橋到港澳碼頭；東鐵亦然，馬場站亦無升降機讓輪椅人士往沙田馬場，「只能用俗稱『怪獸機』的輪椅升降台，試過我們5名輪椅人士上落，用了足足50分鐘。」另東鐵南北行月台只各設一部升降機，若有故障，便需使用剩下的相反方向升降機，乘往下一站再「回頭」到目的地，十分轉折，他認為港鐵應改善部分早期建設車站的無障礙設施，如增月台往來大堂的後備升降機。

 

路向四肢傷殘人士協會主席柳冕

 

　　港鐵表示，據閉路電視紀錄顯示，事件中其中一名乘客使用扶手梯時，由同行乘客攙扶，而另人則攜摺起輪椅登扶手梯；事件中一名乘客受傷，但3人均不需送院。港鐵呼籲乘客攜帶大型行李，要乘搭升降機。

 

轉載自: 晴報

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