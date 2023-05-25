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25/05/2023

消息：建造運輸業擬輸入逾兩萬外勞 包括旅巴小巴司機 工會指8成建築工反對

#運輸業 #外勞 #建造業
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　　【晴報專訊】近月多個業界頻開腔稱請人難，輸入外勞勢在必行。消息指，當局擬在建造業和運輸業分別輸入過萬名勞工，包括數以百計的旅遊巴及專線小巴司機，以至機場行李搬運員及飛機維修員等。有商會料當局最快下月中公布。

 

消息指港將輸入外勞，惟商會表示僅輸入約500名小巴司機不足填補人手。

 

　　建造業總工會調查指，8成工友反對輸入，有勞顧會代表質疑被政府架空，批評有公司起薪點不增反減，加劇請人難假象，甚至吸引其他行業「有樣學樣」。

 

　　特首李家超日前稱，料年中會公布針對建造業和運輸業人手不足的應對策略。消息指，當局擬參考院舍輸入護理員特別計劃，容許兩行業分別輸入過萬勞工，工資不低於行業入息中位數，其中來港司機須接受本地培訓及考車牌，另擬設輸入比例，聘若干名本地司機才可輸入一名外勞。

 

商會引述局方 稱下月中公布

 

　　本報向多個運輸業及商會代表了解，不少人均稱，政府近月態度明顯軟化。香港的士小巴商總會理事長周國強稱，早前與運輸及物流局代表會面，局方稱下月中公布，相信定必獲批，惟坦言500名司機遠遠不足，加上本港出生率低，少子化下，家長更抗拒子女從事藍領工作，人手短缺只愈來愈嚴重。

 

香港建造業總工會昨指分別約7成工友憂輸入外勞影響生計或致薪酬減

 

　　香港建造業總工會昨發表調查，指訪問608名工友，有81.3%不贊成輸入外勞，分別約7成擔心影響生計或導致薪酬下降。港九搭棚同敬工會理事長何炳德稱，昔日會展和機場兩大工程項目搶人，帶動工人日薪倍增，如今工資不增反減，甚至要「回水」予判頭，自然難請人或留人。

 

機場職位減薪 勞顧會質疑製造難請人假象

 

　　勞顧會僱員代表林偉江透露，前日秘書處突通知取消下周會議，無解釋原因，質疑當局刻意迴避外勞議題。另一代表譚金蓮亦不滿稱，過去半年多項勞工議題引起討論，當局全無諮詢勞方代表。

 

　　譚金蓮稱，近期部分機場職位人工已不增反減，由1.4萬元減至1.1萬元，自然不可能成功請人，質疑只為加速輸入外勞，甚至連飲食或零售業亦刻意刁難婦女求職。

 

　　譚金蓮續稱，不反對輸入外勞解燃眉之急，惟期望訂下日落條款，免造成依賴，「唔啱心水就換另一批」。林偉江亦稱，目前巴士公司提供較佳待遇亦較易請人，反映藍領只要改善薪酬，非完全無人做，當局繞過勞顧會審批，恐衍生剝削情況。

 

轉載自: 晴報

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