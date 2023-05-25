國泰空服員涉歧視CEO普通話致歉　工會︰挑釁攝錄感惶恐

【晴報專訊】國泰航空3名空中服務員涉歧視非英語內地客遭「炒魷」事件，續有餘波。特首李家超昨表示，對事件感到痛憤失望，斥有關不敬言行傷害同胞感情，破壞香港形象，促國泰檢討並提升顧客服務文化。

國泰行政總裁林紹波更以普通話再就事件致歉，將親領跨部門小組全面檢討。國泰空服員工會發聲明對事件表遺憾，並對網上公開呼籲乘客挑釁空服員，並作攝錄行為，感極度惶恐，要求公司正視及保障前線。

國泰行政總裁林紹波昨指會確保所有員工須尊重每位旅客（資料圖片）

國泰空服員涉歧視非英語乘客風波，本周二晚3人遭解僱後，事件仍未平息，除續有內地網民聲討曾遭國泰空服員冷待外，特首李家超在廣州一場合上致辭時亦提到，國泰機組人員對內地乘客不尊重的言行，發生在本港航班上，他感痛憤和失望，認為傷害香港和內地同胞感情，已向林紹波指出涉事3名機組人員雖已被解僱，但類似情況不容再發生，國泰需檢討培訓服務素質，提升顧客服務文化。

林紹波親領跨部門小組檢討

林紹波則以普通話再就事件致歉，重申對個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則行為，持零容忍態度，不容再發生；又指將親領跨部門小組作全面檢討，確保所有員工須尊重每位旅客。

工會：英語為官方語言 士氣低落衍生投訴

國泰空服員工會昨發聲明，對事件表遺憾，但強調空服員一向尊重以及平等對待所有來自不同國家的乘客，並遵從公司指引，以英語為官方語言及經公司考核合格的語言與乘客溝通；指疫後旅客隨航班恢復上升，公司仍未恢復原有人手，前綫面對人手及資源不足、工作量大幅上升及薪酬過低等因素下，士氣低落，因而衍生有關機艙服務的投訴，認為冰封三尺非一日之寒，促公司從源頭正視問題。

對網上公開呼籲其他乘客挑釁空服員並作攝錄行為，工會指，同事承受巨大心理壓力，感極度惶恐，要求公司給予明確指引保障前綫在不受無理干擾下，順利完成航班服務。據悉，工會向會員發內部電郵，指根據「機艙服務指引」，如未經同意下被乘客偷拍，可向乘客提出刪除，如遭拒絕可通知機長及機艙服務經理。