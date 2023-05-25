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25/05/2023

拍啤酒廣告NG扁嘴賣萌 林明禎豪言千杯不醉

#林明禎 #麵包啤
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　　【晴報專訊】「大馬女神」林明禎（明禎BB）最近接拍手工啤酒廣告，她在宣傳片中半露香肩展露甜美笑容，更以招牌嬌嗲聲綫講對白。不過明禎忽然豪氣指自己好飲得，「坦白講，我從來無飲醉過。」原來是女中豪傑。

 

明禎BB因為NG而扁嘴，電暈攝影師。（影片截圖）

 

　　林明禎現時長駐香港接工作，並成為廣告界的新寵兒，頻頻接拍廣告搵真銀，早前她為澳門水上樂園拍的宣傳片以及面膜廣告近日相繼推出，人氣爆燈。最近明禎BB代言「麵包啤」，她於廣告中不停放電︰「睥咩睥？麵包變啤酒，唔得咩？…梗係得啦！包包再造、女神啤啤！」瞬間送上招牌甜到漏的笑容。拍攝期間，明禎BB因講錯對白而NG，她即對鏡頭扁嘴以表歉意，迷倒現場所有工作人員。

 

明禎BB一臉無辜，更顯可愛。（影片截圖）

 

有其母必有其女

 

　　明禎BB在廣告片中自豪地說︰「坦白講，我從來無飲醉過，所以我都好想知我飲醉咗係咩樣。如果飲醉咗可以變成男仔，我第一件事應該會除衫，攞支啤酒跑去海邊曬太陽。」她又大爆媽媽相信啤酒有消毒及殺菌作用，故在疫情期間，幾乎每一天都提醒她要喝啤酒，果然有其母必有其女。此外，明禎BB又分享個人飲食習慣︰「我想環保，所以食少啲肉，我嘅身體都變得好好，唔止可以環保，自己都可以變得更加好。嘩，有押韻！」大搞爛gag。

 

明禎BB早前超性感出席香港電影金像獎，仙氣十足。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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