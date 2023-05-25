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25/05/2023

明搶你，激氣呀？

#美國矽谷銀行 #銀行危機 #FDIC #海外存款 #存款
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　　美債危機，市場普遍認為將釀成災難，但不少港人卻以為「災在天邊，唔關我事」。其實債務危機容易導致銀行倒閉，引發連串骨牌效應，而美國政府不思補救，不管國家信用和信譽，反而像無賴狗急跳牆，發窮惡明搶銀行存戶的錢。若你不幸是存戶之一，會有甚麼想法？

 

　　美國矽谷銀行（SVB）是個好例子。有人會問，SVB宣布破產兩天內，美國政府不是說「存戶的利益一定獲得保證」，存在SVB的錢都能提取嗎？美國政府搶存戶的錢又從何說起？

 

SVB破產　搶錢序幕

 

　　當日專營初創企業貸款的SVB破產後，由聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC）接管，那是自2008年金融危機以來，美國最大宗銀行倒閉事件。當時不少人還以為SVB是小型銀行，不會造成類似08年金融海嘯的災難。先不說小型銀行倒閉會對民眾、民生、生活造成嚴重影響，也有引爆連鎖效應的可能。事實上，SVB是全美排名前30的大型銀行，在美國並非一家小銀行。

 

　　美政府當局聲明指出，由於流動性不足及資不抵債，導致SVB破產。其後，美國第一公民銀行（First Citizens）便宣布以164億元（美元．下同）收購SVB，而SVB的資產卻高達1100億元，它是否因資不抵債才清盤，不言而喻。此外，美政府說「存款包賠」也並非由已破產的SVB賠，而是由存款保險公司來賠。

 

　　為保障受保的存戶，FDIC將SVB所有受保存款，轉移到新設立的一家銀行，而SVB旗下17間分行在短期內重開，所有受保存戶可全數提取獲得受保的存款。至此，SVB破產的危機還以為已圓滿告一段落，豈料美政府搶存戶錢的惡行，在兩個月後才顯露出來。

 

海外存款不受保障

 

　　早已於3月完成收購SVB計劃的美國第一公民銀行近日突然宣布，收購不包括SVB開曼群島分行的資產及負債，怎不令人譁然？一般理解，一家銀行在海外開設的分行，也計入銀行的資產和負債。如果一家美國的銀行清盤，位於海外的分行資產都不獲「保護」，那銀行的海外分支機構還有甚麼信譽？

 

　　不過，事實擺在眼前，第一公民銀行不會承擔保障SVB開曼分行客戶存款的責任，反而由FDIC取而代之，親自接管開曼分行。FDIC引述《美國聯邦存款保險法》的規定，僅在美國國內的存款才會受保障，海外資金沒存款保障。

 

　　FDIC還辯稱，沒有對SVB開曼分行帳面上的資金，包括存款以任何形式沒收，只是按照法律規定，存戶不會獲得賠償而已，這實與惡霸賴帳的嘴臉無異。因為銀行分行的責任本就應由母公司承擔，銀行一旦清盤，分行的帳面資金、資產應全被納入收購計劃中，以確保分行存戶的權益。

 

　　今時FDIC選擇性地把SVB資產賣給第一公民銀行，這與傳統做法已明顯有分別，又不把開曼分行獨立處理，清盤並賠償給分行的存戶，反而提走全部存款，將存戶的錢全部「清零」，形同掠奪。

 

FRB瑞信　劇本相似

 

　　及至上月底，第一信託銀行（First Republic Bank，美：FRB）「接力」破產，由摩根大通收購FRB大部分資產負債，破產配收購的「劇本」便幾乎與SVB完全一樣。摩通的條件是：第一年支付106億元，5年後支付500億元及利息，以共606億元便可收購FRB價值2.075億元的資產。不過，摩通也只承諾支付全部存款，以及長期房貸，而沒有收購的「小部分」資產負債，包括FRB的公司債及優先股，這些就全賴帳。

 

　　與SVB及FRB「劇情」發展有異曲同工之妙的還有瑞信。瑞信是瑞士第二大銀行，它出現危機，瑞士便安排第一大銀行瑞銀收購瑞信。瑞銀原應要優先承擔瑞信的欠債，才處理股權，而瑞信債券持有人都是以香港、內地及中東的投資者為主，但瑞士政府和法院都裁決，瑞銀可免償還債務，而直接成功併購，即是：瑞銀賴帳已獲瑞士認可。

 

　　開曼群島一直是擬在美上市的中國企業首選註冊地，SVB在當地設分行自然旨在吸引包括中資在內的亞洲資本。香港小投資者當然不會，也無錢存SVB開曼分行，亦很大機會不會買瑞信債，但只要你一天未成為全球首富，像LVMH集團的CEO阿爾諾（Bernard Arnault）般，有財富可供你一天便蒸發110億美元的豪氣，便應以此為鑑：莫以為存錢入美國或瑞士的銀行便會安寢無憂，因為原來他們可選擇性地「保障」你存款的權益。

 

　　放眼全球，資金安全地難覓，還是存款在香港的銀行較有保障，起碼有最高50萬元（港元．下同）的補償。如有500萬元，覺得不放心，為分散風險，不妨分開5間銀行，各存50萬元。至於其餘250萬元，如想投資就買較穩陣的高息公用股好了。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

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