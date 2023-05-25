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25/05/2023

到底有沒有ESG基金？

#ESG #可持續發展 #ESG基金
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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日談到，近年ESG（E是指Environment，即環境；S是指Society，即社會；而G就是Governance，即公司管治）大行其道，背後是一種可持續發展的投資理念。

 

　　過去，基金經理選股，主要考慮因素當然是公司前景、估值水平，以及財務實力等等，但近年已經有點不同，公司業務對環境的影響、公司的社會責任，以至管治水平也是基金經理的考慮因素。

 

　　有時候，這些因素的佔比也很高，結果就變成，不是最賺錢的公司才會有人買。因此，如果重視ESG的基金公司，他們早已將ESG理念融入選股過程中。如是的話，她們的基金豈不是全都是ESG基金？從這個角度看，這又是否等於沒有ESG基金？

 

　　那又不是，其實，各大基金公司近年都陸續推出牌頭有ESG三個字的基金，有些沒有直接寫的，也會有「持續」，「可持續」或「可持續未來」等字眼。我發覺，這些都是用得最多的字眼（ESG背後就是可持續發展的理念）。

 

　　其他還包括「淨零排放」、「低炭」、「潔淨地球」、「糧食安全」、「綠色」、「環保」、「氣候轉型」和「能源轉型」等等。

 

（istock）

 

　　心水清的讀者或會留意到，這些都歸類為ESG的基金，似乎都偏重環境，至於社會責任和企業管治，比重好像不太大。

 

　　在證監會提供的一份「環境、社會及管治基金列表」中，現在大約有近180隻基金是有上述的字眼，即是都可以歸類為ESG基金。

 

　　不過，證監會也提醒，這些ESG基金可能有不同投資重點和風格，也可能採用不同策略，以達致其ESG重點。投資者要審視基金的銷售文件，查看基金是如何納入ESG因素以達至其ESG重點，以及評估這些ESG特點是否切合你的投資需要。

 

　　更重要的是，證監會沒有核實這些基金採用的投資策略、投資選擇過程、投資組合和管理成效。榜上有名的百多隻基金，不等於獲得官方推介或認許，也不構成其ESG特性或相關表現的保證。

 

　　下次再跟大家以個別基金為例，分析一下ESG基金的投資理念和表現。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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