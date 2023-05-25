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25/05/2023

八字算到你有無財運！發財如何攞盡運氣？破財點保護自己？呢3種人有機會財富暴增！

#玄學 #發財 #破財 #相學 #財運 #八字 #算命 #六合彩 #命理
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　香港人出名發夢都想發財。

 

　　想知道自己的財運，算命（即八字）是最精確的方法，它能算出：

 

1.    發財或破財的時間、年歲；

2.    程度的深淺；

3.    原因：因配偶、父母、子女、朋友、生意……；

4.    趨勢：屬持久還是短暫？

5.    底氣：你「食唔食得起」？

 

　　有朋友6年前中了六合彩，歡天喜地收了50萬，花了在旅行、美食和珠寶上，誰料不久即入院做手術，剛好盛惠50萬！若果她肯捐一部分給慈善機構，也許免捱一刀。見財化水是肯定的了，因為她八字命底不夠厚，天降橫財，宜與人分享。

 

　　財運的出現，有時未必顯現在真金白銀上，可能只是生活享受較佳或有可用的資源較充裕而已。財運在不同身份人士有不同應法：

 

　　1.    學生：想吃甚麼好東西、想玩甚麼新奇玩具，父母都源源不絕供應；或者有點外快。

　　2.    家庭主婦：丈夫收入多了，或自己投資有少斬獲、或中小額六合彩。

　　3.    公務員：升職加薪、或投資得利。

　　4.    職場新丁：份工幾「筍」。

 

　　但以下幾種人，則可能出現爆炸性的進財：

 

　　1.    生意人：可能遇到大客、接到大單，賺到幾桶金.

　　2.    以deal計酬的人：收入能幾何式暴升。

　　3.    投資大戶：像禿鷹一般，看準時機。可以俯衝獵食大茶飯。

 

　　以上幾種人，若知道自己行正財運，小心不要大小通吃，要擇肥而噬，否則應了進財，卻原來是小兒科規模。行財運時必然會出現得財之象，若浪費在「濕濕碎」的銀碼上就可惜了。

 

　　有進財就有破財，若八字顯示某個大運或流年財運不濟，宜「龜縮」、隱形、低調，千萬不要努力分散投資、瓣瓣都參與，以為「山大斬埋有柴」，總有一瓣掂啩。要知道人霉起來，真可以天昏地暗、買乜死乜！

 

　　能拿捏此中進退，才可以在行財運時賺盡、失運時不至餂死！

 

 

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