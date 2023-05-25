一周之內，牽起咗兩單涉及內地同香港嘅矛盾。一單就係國泰空服員「教英文」，另一單就係器官捐贈「取消風波」。今次主要都係講一講器官捐贈呢單，事關有兩個活生生嘅「公關」實例可以畀大家睇下邊一個係最好嘅應對。

器官捐贈「取消風波」緣起香港打算修例，建立恒常「跨境器官移植互助機制」，讓等候移植嘅病人有多一綫機會。不過唔知點解，有關消息出咗之後，近月「取消」已有登記嘅情況顯著增加，更加有人係無登記都去取消，令到政府唔出聲都唔得。

特首李家超早幾日就話，取消器官捐贈情况不尋常，非常反對任何人嘗試破壞系統，認為目前情况屬非常可疑嘅破壞行徑。佢仲譴責破壞系統者，形容佢地行為恥辱，將要求警方調查當中有否涉及違法行為。

特首狠批，甚至將事件上升到去有無犯法層面，令到唔少市民感到震驚，特別係一班N年前可能登記過，而又唔知自己有無實質登記而近日走去取消嘅市民，擔心自己呢個「個人意願」兼且極度簡單嘅行為，已經觸犯法例。

不過唔夠兩日，特首下屬律政司司長林定國就有另一種講法。對於取消器官捐贈呢個行為是否觸及法律，目前係言之過早，未有足夠資料判斷。佢仲補充，希望大家記得登記器官捐贈初衷，係幫到所有人，「無論需要嘅係甚麼人」。

前後兩種說法，林定國講法明顯就係幫特首降降溫。有政界中人就話，特首一跳出來就話有關行為違法，的確係好易會有反效果，「最怕就係激起更多人取消登記，咁就真係得不償失」。所以林定國講法有「補鑊」嘅意思，政界中人仲話：「肯定嘅係政府入面，特別係律政司司長根本唔知特首會一下講到違法之上，相信如果司長一早知道的話，亦會叫特首唔好去到咁盡。」



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捐定唔捐，係個人嘅考慮同意願，Tina都無謂喺度再花唇舌，不過需要同一班已經取消登記器官捐贈嘅朋友講返聲，如果你地純粹因為器官會捐到去內地而又唔願意捐的話，Tina就希望大家先了解清楚。

如果落實新機制的話，可以用作移植嘅器官會先行同輪候冊上嘅病人做配對，完全無人啱用的話，先會同內地輪候冊再配，有啱嘅先會送離港境。大家都知道，器官移植係一個爭分奪秒嘅生死競賽，器官離開人體之後，在適當低溫之下，可以延長器官壞死嘅時間，據醫學專家講，心臟不應喺靜態冷庫中放置超過4至6個小時，腎臟就最捱得，冷藏情況下存活24至36小時，而肺部同肝臟分別存活約8同12小時。

換句話說，捐出來嘅器官，能夠配對最多嘅輪候病人，效益係最大，如果同時間將香港同內地嘅病人一齊配對，大家搵到合適器官嘅機會，只會有增無減，唔會話邊個益咗邊個，只會係共贏。

希望會有人理解而因為咁而改變佢地嘅想法，如果講到呢度大家明白箇中得失，但仍然係認為器官放入棺材係更有效益的話，咁Tina亦只好尊重你自己經過深思熟慮嘅意願。