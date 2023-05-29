登記捐贈或取消屬自願 盧寵茂︰港器官港用優先

【晴報專訊】中央器官捐贈登記冊近月現異常取消，觸發警方介入調查。醫衞局局長盧寵茂昨表示，不論登記或取消「絕對出於市民的自願」，強調中港建立恒常器官移植互助機制後，仍是優先「港器官港用」，重申警方所有調查均是針對可能造謠或作假人士。

盧寵茂指，內地年均千宗器官無法配對，香港20年來僅2宗，香港受益機會遠大於捐出。

醫管局器官捐贈聯絡主任指，現時捐贈家庭也不知悉受贈者身份，近日亦無捐贈者家屬擔憂器官或捐至內地；又透露過去曾有女士捐出肝臟在港無法配對，最終捐到台灣。

醫衞局局長盧寵茂（醫衞局fb）

盧寵茂昨指，取消登記人數上升，不會使中港商討互助機制「停下來」，斥應停下的是「網上造謠作假」者。他強調，警方所有調查均針對可能造謠或作假者，在名冊登記或取消「絕對出於市民自願」。盧續指，內地年均有1,000宗器官無法配對，香港20年來僅2宗，香港受益機會遠大於捐出，「若（香港）用到百分之一，已經很重要。」，內地器官來港日後亦需人體器官移植委員會及醫管局審批，確保屬無償捐贈。

他透露，去年獲內地心臟續命的女嬰芷希，由內地全付醫院及運輸等費用，日後中港互助的手術費、運輸費、儲存器材及藥水開支等仍在商討，但相信社會上善長人翁會支持，應不是太大問題。至於日後會否將器官捐贈改為「預設默許」，或當死者有登記，家屬不能提出反對。盧稱有保留，因相關做法會造成一定傷害。

政務司司長陳國基昨亦在社交網撰文重申，中港互相機制不會改變現行本港遺體器官分配、病人輪候等安排，市民毋須過分憂慮。陳指，網上有「存心不良人士」不斷造謠，意圖借題發揮製造中港矛盾，更斥部分從未登記者申請退出，是「試圖製造大量人士退出器官捐贈假象」。他稱，若無內地捐贈，芷希恐與父母陰陽相隔，促市民更好地成就「無私大愛」。

屯門醫院器官捐贈聯絡主任張淑雯指，近10年器官捐贈數字低迷，最大困難在於家屬意願，如要保留全屍、不敢代死者決定、或出於宗教信仰等。她指，現時捐贈家庭也不知受贈者背景，不太擔心近期爭議會影響器官捐贈，「本周處理2宗個案，家屬也無提及器官送往內地的顧慮。過去有女士肝臟在港無法配對，最終捐到台灣，其夫也只關注是否幫到人。」

在港無法配對 女士終捐肝台灣

聯合醫院器官捐贈聯絡主任梁宇添指，公院年均有80至120宗腦幹死亡個案，僅40%至45%家屬願捐出親人器官，死者生前曾否表態十分關鍵。曾有年輕女生腦幹死亡後，家屬本無意捐贈，及後發現女生原來曾登記名冊，家人為圓其心願同意「盡用」，最終捐出心、肝、肺、腎及眼角膜，救了7名病人。

聯合醫院器官捐贈聯絡主任梁宇添

「智方便」可查看是否已登記

中央器官捐贈登記名冊昨推出優化功能，已登記「智方便」市民可通過App查看在中央名冊登記情況，即時知悉自己是否已登記。另港府正繼續檢視名冊登記及取消流程，適時更新。