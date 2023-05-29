漁業界推海產養殖專才培訓吸新血 夥大學辦培訓課程

【晴報專訊】香港昔日是小漁村，海產養殖業蓬勃，曾有數10億產值，惟現時卻被稱為夕陽行業。

香港漁民團體聯會昨宣布推出「香港特區海產養殖青年專才培訓計劃」，並獲港區全國人大代表霍啟剛、聯會執行會長暨漁農界選委總召集人陳博智資助500萬元，為有意入行的年輕人提供獎助學金；未來亦會聯同理大和城大提供新科技養魚培訓，冀吸引新血入行。

有關計劃歡迎漁民子弟和有意投身養殖業的年輕人參加，最理想為30或40歲以下，參加者有機會認識如何善用創新科技海產養殖。500萬元獎助學金將補貼學員赴中國海洋大學或廣東海洋大學等進修的學費或生活費，至於每人可獲金額，要視乎參與人數及開班數量而定。

或邀內地專家來港提供培訓

聯會主席張少強指，本港高峰時有約2萬艘漁船，海產養殖技術更是輸出至日本，產業有數10億產值，「除了養魚，還可養珍珠、貝殼、海藻」，在日本和台灣很吃香。他指業界由海產養殖、收購、零售、運輸等多部分組成，惟現時只發展了2成，且欠年輕人入行，冀透過新計劃讓更多年輕人了解行業和產生興趣，相信他們的新思維和科技可為業界發展帶來莫大裨益；若國內外有值得學習的技術，亦會考慮支援他們去學習；另透露未來會和城大合作，及邀內地漁業專家教授來港提供培訓。

香港漁民團體聯會主席張少強指，本港高峰時有約2萬艘漁船，養殖技術更輸出日本，產業有數10億產值。

他續指，聯會前年6月至今年4月與理大合辦首兩期水產養殖培訓課程，提供科學養魚理論培訓，包括如何預防魚病、透過自動監察水溫和含氧量預測紅潮等，去年9月則開始部分試養項目，共有約350人參與，當中約30至40人有意留在業內發展，情況理想，新一期計劃現正招生。

至於市民常指野生魚的味道較好，張盼用現代化養殖科技可令養魚的水準在未來達野生魚的8至9成。

香港漁民團體聯會宣布推出「香港特區海產養殖青年專才培訓計劃」