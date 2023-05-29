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29/05/2023

受情緒困擾辭演重頭劇 馮盈盈否認跟感情有關

#馮盈盈 #譚俊彥 #警聲百二秒
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　　【晴報專訊】港姐冠軍入行的馮盈盈，一直備受無綫力捧，同時兼顧劇集、主持和大騷司儀，工作機會多多。但去年曝光率低，更一度傳出被公司雪藏。盈盈昨日和譚俊彥（Shaun）拍攝《警聲百二秒》外景，她受訪時承認受情緒困擾而辭演劇集，但強調跟感情事無關。

 

Shaun和盈盈穿上軍裝制服，十分醒神。

 

　　馮盈盈和譚俊彥昨日以全套警察制服現身，拍攝節目《警聲百二秒》，盈盈表示曾於《反黑路人甲》和《解決師》中飾演警察，但今次是首次穿上軍裝制服。盈盈日前接受雜誌訪問，自爆受情緒困擾而推劇，昨日她直言︰「嗰時心情比較低落，不過依家我長大咗無事啦。」她否認患抑鬱症，亦沒有去看醫生，「嗰時係有心結，係關於工作、自身發展同埋屋企人，當時有工作需要離開香港，北上幾個月，嗰時又係疫情啦，媽咪又擔心我，其實嗰時媽咪又病咗，變咗我又好擔心佢，所以推咗套劇。」盈盈強調現時心結已解開，心情回復開朗，如有工作安排，不介意北上開工。

 

馮盈盈日前接受無綫娛樂新聞台訪問，重提受情緒困擾，最後靠進修重拾自信，同時她否認遭公司雪藏，說時一度眼紅紅。（電視截圖）

 

譚俊彥登台受歡迎

 

　　另外，Shaun興奮表示親眼見到「劍齒虎」裝甲車，「仲可以坐上去，最重要係有專人示範飄移，（你有無試玩？）時間太倉卒，我做番乘客啦，坐喺車感受飄移都好正。」此外，Shaun昨日一臉疲倦，他稱前一晚剛從美加登台返港，因時差問題，睡眠質素較差所致，他又指是疫情後，首批香港藝人到當地登台，現場反應十分熱烈。

轉載自: 晴報

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