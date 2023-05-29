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29/05/2023

投資未必「鬥贏」，而是要「鬥唔輸」

#假帳 #現金流 #瑞幸咖啡 #投資
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　上篇討論《避開失敗的公司》，提到一些有規模的企業失敗的可能性，這篇繼續。

 

4. 現金流出事

 

　　談公司失敗，現金流是一個主要因素，一家企業有幾多資產也好，規模多大也好，若現金流處理不當，隨時立即清盤。金融海嘯時，不少金融企業帳目內的衍生工具面值大跌，一下子由資產變為負債。

 

　　當年AIG出事時，論資產值，它於美國隨意一橦大廈也值一百幾十億，然而，就是沒有足夠流動資金清還當刻負債開支，現金流出事便要清盤。幸好後來AIG有美國政府注資渡過負現金流的日子，但雷曼銀行沒那麼幸運，141年歷史也要倒下。

 

5. 假帳

 

　　有些企業表面上看似很健康，但原來只是假帳目堆砌出來的畫面。近年經典例子有瑞幸咖啡，2019年內地門店數量曾經超越星巴克，市值一度高達120億美元，同年5月上市。上市後約1年，瑞幸咖啡披露有22億元人民幣交易額造假，在6月底停牌，其後除牌，投資者血本無歸。

 


（CNS）

 

　　遇上假帳問題其實都幾難搞，做投資者唯有要好機警，想到一些避開假數的方法：

 

　　1. 盡量投資一些上市年期夠長，有多年往績可供追蹤的公司。

　　2. 留意有否出現一些古怪，例如無故更換核數師，分析其解釋。

　　3. 小心「too good to be true」，美好得不合理，想不通其原因，寧願避開。

　　4. 帳目內的數字會否存在水份，例如多年前有間「超大現代」，其生意是於內地賣菜的，2009年盈利達40億人民幣，180多億資產，值得深思一個問題：「核數師如何準確去估計有多少億顆菜呢？」，其後這家「美好」的企業出事，2011年9月停牌，4年後復牌，如今股價只有高峰時股價不足1%。

 

　　除假數外，作為投資者還可以留意以下幾點：

　　5. 小心避開債重、現金流不夠穩的企業。

　　6. 留意當政策、時代、形勢改變時，企業管理層怎樣應對，方向是否合理。

　　7. 企業管理層的財務紀律如何，會否太進取？

 

總結

 

　　作為一個價值投資者，要從一個生意人角度去檢視投資項目。生意人創辦公司，當公司去到某個位，就算看到問題出現，並不是隨時可以走人。做投資者則有個優勢，你不用與企業共存亡，任何時候若感覺不好，可以跳船，沽貨走人。

 

　　投資去到某個境界，未必是一個「鬥贏」遊戲，而是一個「鬥唔輸」的遊戲。因為，錢長遠貶值，人口、科技長遠增長與進步，好股票長遠增值，有時你只要坐得穩，無意外、無損傷，長遠總會贏。依這個思維，了解失敗的公司，再避開它們，比起搵十倍、百倍股容易得多。

 

　　相關文章：https://www.patreon.com/posts/83421050
　　相關影片：https://www.patreon.com/posts/81741808

 

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