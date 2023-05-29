Netflix | 帳戶「寄生族」注意！港版Netflix開始打擊共享帳號！非同住者加咁多錢先睇到！台灣網民一招破解慳付加費真係得？

影音串流平台Netflix最近陸續在全球打擊「寄生族」用家，避免多人使用同一個帳戶。這項措施終於殺到香港！非同住用戶想共享同一個帳號，就要再加$28！「寄生族」都叫苦連天；不過，台灣網民旋即想出方法破解！

Netflix兩個付款方案加$28可加一個非同住用戶？



Netflix一直以來推出3個付款方案，分別為基本、標準及高級，分別在於可以同時在多少部支援裝置上觀看或下載影片及畫質。現在Netflix的基本方案依然維持舊有賣點，包括只在1部支援裝置上觀賞及下載，而且以高畫質觀賞。不過標準及高級方案就略有不同，標準方案用戶可同時在2部支援裝置上觀賞及下載，並可加$28將1位不同住的人新增為額外成員，而高級方案則可有同時4部支援裝置上觀賞、6部支援裝置中同時下載影片，以及可以每位$28增加最多2位不同住用家為額外成員。

Netflix付款方案：

1. 基本（每月$63）：

盡情享受電影、節目和手機遊戲，不受廣告打擾

可在1部支援裝置上觀賞

以高畫質觀賞

可在1部支援裝置中下載

2. 標準（每月$78，如加1位非同住成員則為$106）：

盡情享受電影、節目和手機遊戲，不受廣告打擾

可同時在2部支援裝置上觀賞

以全高畫質觀賞

可同時在2部支援裝置中下載

可將1位與您不同住的人新增為額外成員

3. 高級（每月$93，如加2位非同住成員則為$149）：

盡情享受電影、節目和手機遊戲，不受廣告打擾

可同時在 4 部支援裝置上觀賞

以超高畫質觀賞

可同時在 6 部支援裝置中下載

最多可將 2 位與您不同住的人新增為額外成員

Netflix沉浸式音效

（圖片來源：Netflix）

台灣用戶同受影響！網民向客服Fact check，一招破解繼續免費共享？

不只香港，就連台灣的「寄生族」也需要加錢，他們需要每個月多付100元台幣，才能繼續與非同住用戶共用同一個帳號。有台灣網民就在網上討論區Dcard分享自己向Netflix客服查詢，繼而想出的解決方案！

現在大家都享受在家中以大螢幕觀看電影，電視連上Netflix是很多人的習慣！但現在加錢措施一推出，大家打開電視版Netflix就會彈出讓你確定自己是主要使用者的畫面，一旦你選擇不確定，就會提醒你其他使用者或會取下主要使用者的「權利」，分分鐘隨時被「逐出」Netflix！

（圖片來源：Unsplash）

網民於Dcard的「#閒聊Netflix不被判斷為非同住者的方法」一帖上分享自己與Netflix客服人員的對話，指官方以用戶是否有定期跟「同戶裝置」連接上相同IP分辨出非同住者，如果其中一名使用者將電視設定成同戶裝置的話，大家除了定期到他家連WIFI外，就不能再做「寄生族」了！不過，客服指暫時僅使用「行動裝置」的人是不受影響，換句話說，即是使用電話、電腦及平板電腦的人是可以如常使用，即是大家只要一同不在電視上觀看Netflix，目前仍然可以做「寄生族」。

（圖片來源：網上討論區Dcard截圖）

另外，客服人員又指如果經常出差或有兩個住所的人，只要在觀看Netflix的主要位置時，每個月一次使用手機內的Netflix App，連接上主要位置的網絡就可以了，住到另一個家時，亦是用同樣方法就能輕鬆解決這個限制。

不過，現時Netflix趨向打擊帳戶共享，相信日後都會有更嚴厲的措施，加上計劃只需大家多付$28就能繼續愉快觀看Netflix，大家還是乖乖付款最方便！