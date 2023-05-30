  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

30/05/2023

$2000消費券7.16發放 「轉會」須下月登記 餐飲旅遊睇淡效應

#消費券 #陳茂波 #莊國民 #永久離港
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】新一期2,000元消費券，最快7月16日發放。財政司司司長陳茂波料，今期將為市場注入130億元消費力，約650萬人受惠，當中10萬屬「半額」取領取者，冀港人領券後「開心愉快、用錢會用多咗」，惟考慮庫房負荷，坦言難成恒常計劃。而欲「轉會」領取則須在下月5日至27日前完成登記；當局又提醒，以八達通取款者需在下月底前花光首期的3,000元，才能第一時間領取次期。

 

　　但餐飲及旅遊界均看淡今期消費券效應，認為難促生意增長。

 

政府提醒現有以八達通領取者，須6月30日前花光首期金額，才可領新一期消費券。

 

　　港府昨公布，現有登記者最快可在7月16日領取第二期消費券，當中香港永久性居民、新來港人士有2,000元；透過不同入境計劃來港居住或升學者將領「半額」，即1,000元。另昨滿18歲的永久性居民和新來港者，可分2期領取全額5,000元，第1期3,000元最快7月16日發放，第2期則最快10月16日發放；同日抵港的「半額」人士，也可分期領取1,500元和1,000元。

 

　　當局又提醒，現有以八達通領取者，須在6月30日前花光首期金額，才能在7月16日領取次期，否則將順延；即每月底前花光上期，才能在次月的16日領新一期；新登記者有同類安排。另新登記，或欲轉換領取平台人士，須在下月5日至27日期間完成登記。

 

庫房負荷不少 難恒常

 

　　對今次並無新增發放的電子平台，是否意味為「最後一期」消費券，陳茂波指，過去因疫情及經濟較差，始派發消費券，今年隨復常及全面通關，市道已暢旺，食肆生意上升，惟出口數字仍下跌，故才繼續派發。惟他強調，派錢對庫房負荷不少，難成為恒常計劃。按政府統計處最新公布，本港出口已連跌12個月，4月商品整體出口貨值為3,383億元，較去年同期跌13%，較預期更差。

 

陳茂波冀市民領消費券後「開心愉快、用錢會用多咗」。

 

　　Tap & Go「拍住賞」指首期發放後，網上購物平台「The Club」按月升逾8倍，將續推優惠。BoC Pay指首期發放後，截至4月底，商戶交易金額較去年同期翻倍，證計劃能有效刺激本地消費增長。八達通將推限定快閃優惠及加碼獎賞，詳情明公布。

 

電器零售商：經濟增長作用僅短期

 

　　電器零售商友和YOHO指，通常派發當月零售額會明顯上升，雖然經濟增長作用僅屬短期，但支持發放。惟香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，食肆消費料佔今年消費券總額的20%、即約60億元，遜於過去的30%佔比。他嘆內地客僅達疫前一半，歐美客因當地經濟差亦減少，加上港人接連外遊消費，業界每月生意額由90億元跌至80億元，「消費券每月約補回10億元，仍追不上損失額。」

 

　　雖然正值暑假發放新一期消費券，惟旅遊界卻未睇好。東瀛遊執行董事禤國全指，過往經驗反映旅客不會因消費券增外遊意慾，升級行程者也罕見。縱橫遊執行董事袁振寧指，受通脹影響，機票、酒店等旅遊成本持續升，消費券難有助吸客。

 

24萬永久離港不合資格者 17萬成功覆核

 

　　港府去年起規定永久離港者不符領取消費券資格。財庫局首席助理秘書長（庫務）莊國民昨透露，去年派發期間向約24萬登記人發出「表面不合資格」短訊，當中17萬人其後成功覆核，包括過往曾取走強積金，但現已重新返港生活及工作人士；即約7萬人最後被取消資格。他相信，因過去1年僅2萬人提早領取強積金，今期遭取消資格者會較去年「少好多」。

 

財庫局首席助理秘書長莊國民

 

　　另陳茂波透露，2021年推出消費券至今，警方揭發約80間公司及商號涉「套現」個案，有5人被捕。陳指，吸收社會意見後，消費券使用範圍已「很闊很廣」，市民毋須套現。

 

 

轉載自: 晴報

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#消費券 #陳茂波 #莊國民 #永久離港

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk