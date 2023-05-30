$2000消費券7.16發放 「轉會」須下月登記 餐飲旅遊睇淡效應

【晴報專訊】新一期2,000元消費券，最快7月16日發放。財政司司司長陳茂波料，今期將為市場注入130億元消費力，約650萬人受惠，當中10萬屬「半額」取領取者，冀港人領券後「開心愉快、用錢會用多咗」，惟考慮庫房負荷，坦言難成恒常計劃。而欲「轉會」領取則須在下月5日至27日前完成登記；當局又提醒，以八達通取款者需在下月底前花光首期的3,000元，才能第一時間領取次期。

但餐飲及旅遊界均看淡今期消費券效應，認為難促生意增長。

政府提醒現有以八達通領取者，須6月30日前花光首期金額，才可領新一期消費券。

港府昨公布，現有登記者最快可在7月16日領取第二期消費券，當中香港永久性居民、新來港人士有2,000元；透過不同入境計劃來港居住或升學者將領「半額」，即1,000元。另昨滿18歲的永久性居民和新來港者，可分2期領取全額5,000元，第1期3,000元最快7月16日發放，第2期則最快10月16日發放；同日抵港的「半額」人士，也可分期領取1,500元和1,000元。

當局又提醒，現有以八達通領取者，須在6月30日前花光首期金額，才能在7月16日領取次期，否則將順延；即每月底前花光上期，才能在次月的16日領新一期；新登記者有同類安排。另新登記，或欲轉換領取平台人士，須在下月5日至27日期間完成登記。

庫房負荷不少 難恒常

對今次並無新增發放的電子平台，是否意味為「最後一期」消費券，陳茂波指，過去因疫情及經濟較差，始派發消費券，今年隨復常及全面通關，市道已暢旺，食肆生意上升，惟出口數字仍下跌，故才繼續派發。惟他強調，派錢對庫房負荷不少，難成為恒常計劃。按政府統計處最新公布，本港出口已連跌12個月，4月商品整體出口貨值為3,383億元，較去年同期跌13%，較預期更差。

陳茂波冀市民領消費券後「開心愉快、用錢會用多咗」。

Tap & Go「拍住賞」指首期發放後，網上購物平台「The Club」按月升逾8倍，將續推優惠。BoC Pay指首期發放後，截至4月底，商戶交易金額較去年同期翻倍，證計劃能有效刺激本地消費增長。八達通將推限定快閃優惠及加碼獎賞，詳情明公布。

電器零售商：經濟增長作用僅短期

電器零售商友和YOHO指，通常派發當月零售額會明顯上升，雖然經濟增長作用僅屬短期，但支持發放。惟香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，食肆消費料佔今年消費券總額的20%、即約60億元，遜於過去的30%佔比。他嘆內地客僅達疫前一半，歐美客因當地經濟差亦減少，加上港人接連外遊消費，業界每月生意額由90億元跌至80億元，「消費券每月約補回10億元，仍追不上損失額。」

雖然正值暑假發放新一期消費券，惟旅遊界卻未睇好。東瀛遊執行董事禤國全指，過往經驗反映旅客不會因消費券增外遊意慾，升級行程者也罕見。縱橫遊執行董事袁振寧指，受通脹影響，機票、酒店等旅遊成本持續升，消費券難有助吸客。

24萬永久離港不合資格者 17萬成功覆核

港府去年起規定永久離港者不符領取消費券資格。財庫局首席助理秘書長（庫務）莊國民昨透露，去年派發期間向約24萬登記人發出「表面不合資格」短訊，當中17萬人其後成功覆核，包括過往曾取走強積金，但現已重新返港生活及工作人士；即約7萬人最後被取消資格。他相信，因過去1年僅2萬人提早領取強積金，今期遭取消資格者會較去年「少好多」。

財庫局首席助理秘書長莊國民

另陳茂波透露，2021年推出消費券至今，警方揭發約80間公司及商號涉「套現」個案，有5人被捕。陳指，吸收社會意見後，消費券使用範圍已「很闊很廣」，市民毋須套現。