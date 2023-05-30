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30/05/2023

18歲不抗拒健康性感 炎明熹︰唔知有無事業線

#陳凱琳 #炎明熹
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　　【晴報專訊】炎明熹（Gigi）和陳凱琳（Grace）昨日以星級健康大使身份，出席大家樂活動，Gigi即席學習瑜伽動作，Grace則大展身手下廚。兩位健康大使身形同樣fit爆，今年18歲成年的Gigi笑言樂意挑戰健康性感，但可愛的她笑說︰「（事業線）我唔知我有無喎！」

 

Grace與Gigi嘟嘴賣萌，一樣可愛。

 

　　炎明熹昨日一身運動裝示人，即席跟瑜伽老師學做拉筋動作，做得有板有眼，引來圍觀的「Gi炎粉（Gigi粉絲）」尖叫助興。Gigi笑說︰「平時無做瑜伽，有上網搵片去試，但好怕做錯，見有啲痛就停低。」Gigi近日頻頻在內地演出，只見她不時穿緊身小背心或露小蠻腰登台，青春味爆燈，她自言參加《聲夢傳奇》時最瘦，當時腰圍只得22吋，「內地演出嘅造型其實係誤打誤撞，由於我發育緊，所以唔會太注意點樣keep fit。（性感尺度如何？）睇下點樣性感，好嘅性感我都可以嘅。（事業綫呢？）我唔知我有無喎，多謝大家欣賞同讚賞，我會繼續加油！」

 

Gigi即場學拉筋，動作有板有眼。

 

　　同場的陳凱琳大讚Gigi有才華，性格開朗得來低調，給人印象非常舒服，所以有很多粉絲支持，認為她絕對值得。問Grace的大仔現在有沒有偶像？她說︰「未識，不過有時睇電視，佢聽到音樂就會跳舞，多數聽男團。（聽爸爸鄭嘉穎的歌？）少喎，阿仔未知爸爸媽媽工作，將來有機會睇我哋嘅劇集或者電影，再解釋佢知。」

 

Grace（右）大展廚藝，分享營養小貼士。

 

陳凱琳湊3孩唔覺辛苦

 

　　此外，Grace分享弟弟Derek回港探親的合照，只見大家一起湊Grace的三個小朋友，相當忙碌。Grace笑說︰「其實細佬請假去韓國出席婚禮，但因為未見過我嘅細仔，特登飛香港一轉。大仔仲好記得舅父，二仔太細唔太認得，不過都笑晒口影相，我細佬不斷話BB好得意！」問到湊三個小朋友會否特別辛苦？她說︰「唔可以用辛苦呢個詞，但係攰囉，BB起身就要飲奶，我就好似24小時on call咁！（老公心痛你唔長肉？）佢都慣咗我唔長肉，同埋同小朋友玩，運動量好大，要陪佢哋追逐跑來跑去。」

 

Grace弟弟回港，探望三個可愛外甥。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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