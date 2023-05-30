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30/05/2023

《造星V》魏念恩靈堂送別已故女友 與家屬零交流

#魏念恩 #全民造星V #分手
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　　【晴報專訊】《全民造星V》大熱參賽者魏念恩（Nathan）的陳姓女友，本月中在葵涌石籬邨墮樓身亡，終年24歲。Nathan上周曾在IG發文悼念，卻令死者家人大感不滿，力斥他自覺爆紅而提出分手，更曾上門要求死者刪合照，發文悼念只是虛情假意。昨日，家屬為陳小姐假萬國殯儀館舉行喪禮，Nathan親身到靈堂道別。

 

Nathan昨日低調現身，表現哀傷。（資料圖片）

 

　　昨日下午一時，Nathan在三、四名友人陪同下抵達殯儀館，《造星V》監製許敬麟亦有現身。據死者友人透露，一頭長髮的Nathan紮起頭髮、戴上黑色帽，甫到場先向女友遺照鞠躬，隨即進內見死者最後一面；期間他表現哀傷，更一度眼濕濕。至於死者家屬見到Nathan時表現冷靜，但未有上前接待Nathan，Nathan亦沒有上前安慰死者母親。

 

　　喪禮以基督教儀式進行，完成後遺體隨即移送到哥連臣角火葬場火化。一眾親友獲安排乘坐旅遊車到火葬場；而Nathan未有跟車，改為乘坐專屬的銀色七人車到達火葬場，完成儀式後，他便立即登車離開。

 

家屬昨日為死者舉行喪禮。（晴報圖片）

轉載自: 晴報

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