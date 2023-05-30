又一場戲，繼續大花？

隨著拜登政府與共和黨就提高債務上限達成了原則性協議，美債危機得以緩和，為市場帶來少許樂觀氣氛。只要美國會明天(31日)通過方案，債務危機便會如筆者昨(29日)文所講「有預期，無驚奇」。香港的花生友會話「無戲睇」，內地投資者則說「沒戲(唱)了」。

這場「戲」如何結局的確早被市場看透:美債上限終會提高，但會在兩個政黨大做政治秀之後。今時較早達成「原則性」的共識，即是有妥協，雙方都有讓步，兩黨政客自然都不會完全滿意。

（AP）

2025擇日再戰

共和黨人、眾議院議長麥卡錫就稱，白宮承諾不會有新的稅收及支出(無新稅收是關鍵)，而且政府還會歷史性地削減開支，並進行相應改革，算是對共和黨交了功課，但民主黨人似乎就因未獲白宮第一時間知會而顯得不高興。

《紐約時報》就指共和黨同意提高債務上限，換來非國防開支在未來兩年內要「接近持平」(near flat)，而且拜登須削減或限制各項政府支出。不過，在兩年限期，即2025年之後，預算就沒有上限，到時又再討價還價。

早前耶倫還煞有介事，把美債違約期限由最初的6月1日，推遲至6月5日（圖一）。今時兩黨達成協議，雖仍待美國會批准，但債務危機很大機會可獲解除，毫無懸念，這場戲將沒有甚麼驚奇或驚嚇。不過，這堂「美債危機」課，投資者就宜搞清楚以下誤解與事實:

一、誤解:債務上限只影響美國政府。

事實:它會影響美國，乃至全球經濟，包括利率、金融市場及美國的信用。

二、誤解:債務上限是政府支出的上限，不提高債務上限，將迫使美政府平衡預算，不再大花筒。

事實:它只是美政府名義上「可承擔的」債務限額，美債違約或會導致美政府停止運作，並可能導致嚴重的經濟損失，卻不一定可迫使政府平衡預算。

三、誤解:債務上限是控制政府支出的有用工具。

事實:它不能直接控制政府支出，過去它也沒有在減少財赤或控制政府支出方面，發揮到作用。

謊話:美從未違約

美國科羅拉多州前經濟顧問、Mises Institute經濟學家兼執行編輯Ryan McMaken更指出，在今次這場「戲」中，出現了另外3個誤解和「大話」。

一、誤解:削減開支即是減省現時的開支。

事實:原來「削減」是指支出的增長率小幅下降。例如過去10年，美國防部的支出一直以每年2%的速度增長，若明年只許有1.5%增長，便被視為「削減」了，但實際的支出還是增加了。

為甚麼要看過去10年？因為美國債正是從10年前的16.7萬億(美元．下同)開始急升，飆升至今時的31.4萬億元。同期，美政府開支也從2013財年的3.4億萬，增至2022財年的6.2萬億元，增幅逾80%。10年來不斷債台高築，還不是由大花筒而來？（圖二）

二、大話:美國政府從未違約，不還錢。

事實:歷史上，美國政府最少曾於1790、1862、1934及1979年4次違約。1934年的自由債券，美國政府原本須用黃金贖回這些債券，但時任總統羅斯福卻拒絕向投資者贖回。

至於1979年，則由於電腦故障、大量投資者要求贖回債券，加上美國會也就提高債務上限展開談判，導致政府未能及時支付約1.22億元的國庫券。雖然當年美財政部稱之為延遲而不是違約，也只影響了僅1%的美債，但短期利率(約9%)卻升了0.6個百分點，美債投資者遂告政府違約，要求賠償。

三、誤解:債務一旦違約，會世界末日？

幾乎所有專家都肯定違約會帶來經濟災難，但McMaken反嘲諷一旦經濟出現問題，政府就會派出專家告訴美國人，政府需要獲得授權，繼續花錢救助及刺激經濟，否則經濟就會崩潰，失業率也會飈升。

08金融海嘯也透過QE，印出數萬億元買債券來「修復經濟」，而政府經濟專家會說，如果沒有他們的救助計劃，情況會更糟糕。其實，對很多人，尤其是身處貧富兩極的人來說，世界還不是繼續轉？

無論如何，今時既沒有迹象會出現美債違約導致的世界末日，市場也對解除危機相當樂觀。消息曝光當日，美股已率先抽高，反而港股昨稍揚後跌，收市跌近200點，這是因為通過債務上限後，美國仍有一籮籮問題，美國打壓中港不會鬆手，而中國經濟仍有待破繭生化。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



