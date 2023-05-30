  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

30/05/2023

全球最佳酒店排名Top 10出爐！香港呢間酒店排第5！邊間係全球旅客最愛酒店？

#旅行 #住宿 #酒店 #Tripadvisor #全球最佳酒店排名 #排名
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　旅行必做的2件事，一是找機票，二是找住宿。大家喜歡入住豪華的酒店，還是喜歡體驗當地文化的民宿呢？國際旅遊評論網站Tripadvisor早前公布了全球最佳酒店排名，當中有豪華、有別具風情的，而香港還有一間酒店成功打入Top 10，到底是哪一間呢？

 

　　國際旅遊評論網站Tripadvisor根據了全球旅客的評論和意見，選出了2023年全球最佳酒店，這些酒店都是旅客最喜愛的。

 

第10名. 印尼的烏布帕德瑪渡假村 Padma Resort Ubud

最受旅客喜愛的原因：泳池、Spa、托嬰服務

 

 

第9名. 西班牙的Ikos Andalusia

最受旅客喜愛的原因：泳池、沙灘、Spa

 

 

第8名. 希臘的 Ikos Dassia

最受旅客喜愛的原因：泳池、沙灘、Spa

 

 

第7名. 伊斯坦堡的Romance Istanbul Hotel

最受旅客喜愛的原因：泳池、Spa、禮賓服務

 

 

全球最佳酒店│第6名. 杜拜的JW Marriott Marquis Hotel Dubai

最受旅客喜愛的原因：Spa、頂樓酒吧、景觀泳池

 

 

下一頁：全球最佳酒店排名（第1至第5名）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#旅行 #住宿 #酒店 #Tripadvisor #全球最佳酒店排名 #排名

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk