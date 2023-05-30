  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
Call Me Doctor
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室都市痛症走肉廚房輕養生健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2022健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言嘉‧點健康

30/05/2023

聽醫生講 | 點解更年期會突然火爆、情緒波動兼周身唔舒服？連性生活都大受影響！私密處痕癢唔關念珠菌事！如何安然過渡？

#女性 #汪洋醫生 #凱格爾運動 #私密部 #潮熱 #更年期 #健康節目 #陰道 #高效射頻治療 #健康 #家庭醫生 #激光治療 #醫生節目 #盧敬欣醫生 #全科醫生 #Callmedoctor #性生活 #注射 #情緒 #專科醫生
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　健康節目「CallMeDoctor」將會邀請不同的專科醫生跟大家探討一系列貼身健康課題！發現自己經期「亂晒大籠」，經量時多時少；又或覺得已到中年的媽媽脾氣很難捉摸，十分暴躁？可能是更年期！其實更年期不只影響心理，生理上亦會出現一連串變化，例如潮熱、經期紊亂等，私密部更會感到不適，嚴重的話甚至會影響性生活！點解會咁樣？有甚麼方法改善陰道及更年期帶來的不適？今集Call Me Doctor請來家庭醫生盧敬欣醫生，以及全科醫生汪洋醫生跟大家拆解！

 

 

　　**以上內容屬主持及嘉賓個人意見，只作公眾健康教育用途。如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多Call Me Doctor文章

你可能感興趣

#女性 #汪洋醫生 #凱格爾運動 #私密部 #潮熱 #更年期 #健康節目 #陰道 #高效射頻治療 #健康 #家庭醫生 #激光治療 #醫生節目 #盧敬欣醫生 #全科醫生 #Callmedoctor #性生活 #注射 #情緒 #專科醫生

更多健康文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk