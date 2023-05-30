【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

吾港吾知時不時帶大家了解風水等玄學嘅奧秘，今次將直接邀請我地觀眾都熟悉嘅呂法傳師傅上黎開始我地嘅「港古仔」節目，一齊探索師傅嘅10件隨身工具，深入探討玄學經典配套一條龍！ 想知呂師傅有咩常用工具？呢啲工具原來仲有隱藏功能？即刻去片！

影片網址：https://youtu.be/XocK_CRIfn8

─────────────

更多內容：

【2023兔年運程】九運經濟全面睇！九運適合咩行業？港九新界邊區買屋同租屋最好？口罩要戴到幾時？

► https://youtu.be/-_L6fcVbtNQ

【2023兔年運程】化太歲攻略！肖雞、肖兔、肖龍、肖馬、肖鼠有咩要避忌？

► https://youtu.be/MKk8R8tyliI

─────────────

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩財經及生活影片】

► https://bit.ly/3lhKE89

─────────────



Follow us on:

etnet Youtube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

etnet Facebook專頁 ► https://bit.ly/33AZQY6

DIVA Channel Facebook專頁 ► https://bit.ly/3noK0ay

etnet Chill Facebook專頁 ► https://bit.ly/2SrUFmV

etnet Instagram ► https://bit.ly/33RtNTI

DIVA Channel Instagram ► https://bit.ly/2F3hJoL

etnet.chill Instagram ► https://bit.ly/3OqTTB7