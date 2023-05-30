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30/05/2023

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

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    有營養得黎又輕輕鬆鬆一齊瘋嘅節目。總之關香港事嘅，我哋都會同大家八到盡，分享真正香港地嘅味道同回憶。

     

     

    吾港吾知

吾港吾知時不時帶大家了解風水等玄學嘅奧秘，今次將直接邀請我地觀眾都熟悉嘅呂法傳師傅上黎開始我地嘅「港古仔」節目，一齊探索師傅嘅10件隨身工具，深入探討玄學經典配套一條龍！ 想知呂師傅有咩常用工具？呢啲工具原來仲有隱藏功能？即刻去片！

 

 

影片網址：https://youtu.be/XocK_CRIfn8

 

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 更多內容： 

【2023兔年運程】九運經濟全面睇！九運適合咩行業？港九新界邊區買屋同租屋最好？口罩要戴到幾時？

https://youtu.be/-_L6fcVbtNQ 

 

【2023兔年運程】化太歲攻略！肖雞、肖兔、肖龍、肖馬、肖鼠有咩要避忌？

https://youtu.be/MKk8R8tyliI

 

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