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07/06/2023

【不說你不知道】13個動物界的冷知識！趕快來看看吧！

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    本欄每周更新

 

小編為大家整理了動物界的冷知識，不說你不知道，趕快來看看吧!



1。透明的魚



曾經有一個漁夫抓到了這個東西，他以為是個塑料瓶，但仔細一看，是一條透明的魚，那是人

類第一次發現類似的品種。 這個品種屬於紐鰓樽科，有纖維素組成，所以連細菌和浮游生物都能消化，而且還能適應周圍環境變化。




2。它再也不是虛構了!



大家還記得冰原歷險記中的Scrat嗎? 就是那隻劍齒松鼠。 一開始大家都猜測那隻動物只是虛構出來的，但是在2011年阿根廷發現相似的生物。 雖然古生物學家是在一塊巖石里發現的，但它的真面目是經過一連串的清理之後才顯現出來的，指出了這只生物的確存在過。




3。星巴克有新的意思了!



嘿! 小編當然不是指每次去喝的星巴克。 而是一隻加拿大公牛! 它的精子竟然值$2500萬! 它的繁殖能力超強大，擁有20萬的後嗣! 它到底有幾個老婆啊? 這位「大眾情人自從它出生開始就是個傳奇，並在它的「事業高峰期」，從1986到1995年，在加拿大和美國舉辦的五大霍爾斯坦表演中贏得27次「超級陛下」的稱號。




4。雖然小，但很恐怖!



別看蜘蛛那麼小，你知道達爾文樹皮蛛可是世界上最會結網的蜘蛛。 除了世界上最大的蜘蛛網是它結的，它的蜘蛛絲也是所有生物產生的絲當中最硬。 達爾文樹皮蛛的蜘蛛網可以覆蓋30平方英尺的面積，懸浮離地80尺高。 這個物種在馬達加斯加發現的。



5。大小根本不是問題!



蜘蛛和蛇大戰，誰會贏呢? 是蜘蛛哦! 怎麼可能呢? 小編告訴你，澳洲的黃金權杖大蜘蛛最喜歡吃的就是半米長的蛇。 所以說，大小真的不重要。




6。別搞錯了，它不是青蛙王子!

 

 


分布在中非的壯發蛙，他們都叫它「恐怖的青蛙」，雖然外表上小隻，黏糊糊的，可是它們遇到危險時，會將骨頭折斷，之後鋒利的「爪」會刺透趾墊從斷裂處長出。 日本南部也有叫奧多蛙擁有他們獨特的武器，可以伸縮，都藏在假拇指內。


 

 

 

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