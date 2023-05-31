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31/05/2023

藉新歌《Dummy》自省 姜濤樂於接受不同聲音

#Dummy #姜濤
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　　【晴報專訊】姜濤去年四月推出第10胎《作品的說話》，超過一年，第11胎《Dummy》終於誕生，這首亦是姜濤2023年首支派台作品。姜濤更邀得偶像羅志祥的御用排舞師為《Dummy》編舞，當中一個敲頭動作，是姜濤自己構思出來。

 

姜濤今年首支單曲終於推出，MV在YouTube播出一天，點擊率已破138萬次。

 

　　姜濤本打算在年初推出一首輕快歌曲，但受腳傷後的叱咤頒獎禮上的表演，他自覺十分不滿意，故立即改變計劃，希望推出一首提醒自己的作品。姜濤表示︰「叱咤之後，對於自己好多表現都好唔滿意，所以希望出一首自嘲嘅歌，同時藉歌曲提醒自己要保持清醒，觀眾無論鬧或讚，我都能夠勇於去接受，因為有人鬧、有人話，都好過無人留意，而且自己仲有好多進步空間；為咗帶出呢個message，用咗三、四個月籌備歌曲。」

 

自創敲頭動作

 

　　歌曲《Dummy》由朱敏希作曲、梁栢堅填詞、Y.Siu編曲、Edward Chan監製；MV方面，姜濤邀請了在台灣被譽為鬼才導演的伍致綸（Ares Wu）操刀；至於舞蹈方面，姜濤請來偶像羅志祥的御用排舞師大目為MV編舞，整個MV在台灣拍攝。姜濤說︰「大目老師係一個非常有經驗嘅排舞老師，而且今次有台灣團隊參與，畀到我好多新感覺同新體驗。」而當中一個敲頭動作，則是由姜濤親自構思，「一聽到《Dummy》嘅前奏時，第一時間就諗到敲頭、敲醒自己嘅動作，所以我同大目老師講，我想將呢個動作放喺入面。」

 

姜濤希望藉歌曲提醒自己，不要成為被操控的木偶，同時謙虛接受不同意見。

 

姜濤在台灣拍MV時，劇集《超感應學園》演員來探班，更一起做出姜濤自創的敲頭動作。

 

姜濤與大目老師首次合作，感到十分榮幸。

 


轉載自: 晴報

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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