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31/05/2023

轉會BoC Pay拎盡著數 楊偲泳消費劵買禮物送新男友

#楊偲泳 #第二期消費劵 #BoC Pay
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　　【晴報專訊】第二期消費劵計劃將於7月派發，中國銀行（香港）邀請人氣女星楊偲泳（Renci）夥拍精明人氣KOL小斯，分別化身「Shopping天后」及「著數Hunter」拍攝宣傳照及廣告片，向市民推介以BoC Pay登記及使用消費券的最著數攻略，盡享一系列消費及理財優惠，齊齊「勁賞全城Pay」。

 

Renci把握機會「轉會」領取消費劵，攞盡著數。

 

　　政府將於7月16日發放第二期消費券，合資格市民由下周一起，可登記「轉會」領取餘下2,000元。中銀香港BoC Pay推出一系列「轉會」著數，找來楊偲泳與深受網民歡迎的人氣著數KOL小斯合作，拍攝全新宣傳片。二人在片中大玩Quick Change造型，Renci對於首次與小斯合作十分興奮，「我一直有follow小斯嘅FB及IG，佢網羅城中最Hot最抵嘅日常消費、旅遊、機票酒店優惠同資訊，絕對係名副其實嘅『著數Hunter』。因為我同朋友好鍾意旅行同購物，所以大家喺通訊軟件都開咗『福利group』，更成日傳送小斯推介嘅offer，所以好多謝BoC Pay畀我見到小斯本人，即場向佢請教著數攻略。」

 

 Renci一見KOL小斯十分興奮，立即請教著數攻略。

 

即享港幣100元現金賞

 

　　提到消費劵，Renci已計劃好轉用BoC Pay︰「我一直想買美容機，放工後喺屋企護膚，可惜太貴唔捨得買，依家我可以用消費券入手。」Renci亦第一時間叫齊朋友「轉會」BoC Pay，皆因全新及現有客戶成功以BoC Pay領取第二期消費券，便可獲港幣100元現金賞，以及總值高達港幣5,000元「加碼理財賞」，「當中以港元定存特優年利率、旅遊保險保費折扣、外幣兌換等優惠最吸引我，『轉會』真係著數多多！」客戶可以低至港幣1元閃購價搶購精選超值產品，以及在逾40個熱門商戶消費滿港幣50元即減5元。客戶使用BoC Pay可輕鬆於全港超過9萬個本地網上及實體商戶網點消費，盡享電子支付的便利及優惠。

 

混血小男友Yanson前來探班，令Renci冧到爆。

 

　　拍攝期間，Renci獲一名10歲混血小鮮肉Yanson送上鮮花探班，祝賀她在芝加哥亞洲躍動影展（Asian Pop-up Cinema）憑《毒舌大狀》奪得璀璨之星獎（Bright Star Award）。Renci開心說︰「Yanson係我好朋友個仔，我成日叫佢做『小男友』、叫朋友做『奶奶』，希望等佢大個可以嫁畀佢。咁啱Yanson 7月生日，我諗住用BoC Pay登記領取消費券，把握連串消費優惠，為『小男友』準備生日禮物。」

 

Renci開心花錢shopping扮靚。

轉載自: 晴報

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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