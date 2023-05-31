每5名6至8歲港童，1人有中至嚴重散光！醫生：有機會變懶惰眼或弱視！8歲前為黃金治療期

散光是世界上最常見的屈光不正現象，比近視或遠視更普及，中大醫學院分析發現，本港每5名6至8歲兒童，便有1人患100度或以上中度至嚴重散光，比率較海外城市高，而父母遺傳是兒童患散光的最重要風險因素，若父母各有200度或以上嚴重散光，子女患散光風險將增3倍以上。

有醫生指，若不及早作適切治療，有機會導致懶惰眼或弱視，建議父母帶子女定期驗眼，以免錯失黃金治療期。

中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇解釋，散光主要成因是眼角膜弧度不規則，光線經角膜進入眼球後，未能滙聚在單一焦點，導致眼睛所見的影像模糊、拉長，其中屈光散光是眼球總散光，即配眼鏡時量度的數據，角膜散光則是因角膜弧度不一引致的散光。有別於近視和遠視，散光患者無論看遠近影像都會模糊。而有100度或以上散光的兒童將有機會患懶惰眼或弱視，一旦錯過8歲前的黃金治療時期，視力有機會永久受損。

錯過8歲前治療黃金期 恐永久受損

中大醫學院眼科及視覺科學學系研究團隊在2015年至2022年期間，從其「香港兒童眼科計劃」中收集3,704名6至8歲兒童、5,577名成人的數據進行散光研究分析，結果發現，分別63.6%和95.8%兒童患50度或以上屈光散光及角膜散光，每5名兒童更有1人患100度或以上中度至嚴重散光，比率遠高於全球其他城市；另證實近視度數會影響散光度數的增減。

任卓昇（陳靜儀攝）

該學系副教授兼「香港中文大學賽馬會瞳心童行計劃」總監任卓昇指，香港為全球近視患病率最高的城市之一，有4成以上8歲兒童患近視，或可解釋為何散光患病率同樣高企。

研究團隊同期亦分析了5,708名兒童及11,416名家長的數據，結果證實在生理、環境和社會人口等因素中，包括長時間近距離閱讀、少戶外運動，父母基因遺傳仍是兒童患散光的最重要風險因素；團隊再根據父母雙方的散光嚴重程度將兒童分成6組分析，發現父母的散光愈嚴重，子女的散光愈深。

無法避免 定期檢查可及早矯正

該學系名譽臨床助理教授兼「香港中文大學賽馬會瞳心童行計劃」副總監（教育）甘嘉維稱，若父母各有100度屈光散光，子女患屈光散光風險將增62%；若父母各有100度或以上角膜散光，子女的角膜散光風險將增加94%；若父母各有200度或以上散光，子女的散光風險更會較父母無散光的兒童增加3倍以上。

任卓昇稱，沒有方法可完全避免散光，但透過定期檢查，可及早發現兒童患散光情況，並透過佩戴合適眼鏡矯正視力，「若因散光嚴重而患上懶惰眼，即使兒童長大後佩戴眼鏡，最佳視力亦無法達到100分」。

醫學院呼籲家長安排子女在14歲前每半年驗眼1次，之後每年驗眼1次，若家長本身有散光，更要特別留意子女的視力情況。