  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

31/05/2023

買樓收租好過逢賭必贏

#樓市 #買樓 #買樓收租
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有不少人認為人生最開心的事，莫過於「逢賭必贏」，但這只是一個幻想，冇可能做得到。至於甚麼是做得到而又最開心的事，我認為是買樓收租，當然並不是借錢買樓，而是Full Paid買樓收租，雖然樓市有升有跌，但長遠來說，樓市總會上升，有時升幅令到業主懷疑人生，所以，令到不少人偷雞用高成數按揭借錢買樓收租，咁樣做當遇上經濟不景，加息潮，最後被銀行收樓，輸到連渣都冇就不是買樓收租的意思。

 

（istock）

 

　　假設有三個人，每人都有一大筆現金，當中一個買樓收租，一個買債券，最後一個買股票，當遇上經濟不景，樓價下跌一半，買樓收租的人極其量輸了一半身家，但買債券的人隨時可以遇到債券清零，以往大家可能認為唔會發生的事，現在當然唔敢講。買了股票的人在這幾年除了整體下跌之外，仲有個別股票長時間停牌，所以，投資股票的人都唔敢講買股好過買樓。

 

　　有人唔同意我所講，他們認為買債券的利息非常優厚，比起租金收入不知強多少倍，就算有部分債券清零，整體來說，仍然比買樓收租好，其實最關鍵就是唔知道發債的人所賣債券會如何投資。債券其實是一張債仔與被債主欠單，債仔唔還錢，債主想講多一句都冇用，利息再高又如何。

 

　　有不少買股票的人話，買賣樓宇的成本太重，程序又繁複，唔好似股票咁簡單，可以高賣低買，很快可以賺幾個開。高賣低買講就容易，做就艱難，最怕在高價的時候唔捨得放，低位的時被嚇到拋售，幾次之後，就會自動清零，如果以賺大錢的心態買股票，一定要唔借錢兼持有一段長時間，這樣做才有機會。既然如此，何不撇撇脫脫買樓收租好過。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#樓市 #買樓 #買樓收租

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk