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31/05/2023

月供日股也贏錢？

#理財 #月供股票 #日股
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，過去30年，某程度可以用「黑洞」來形容日本的股市，因為自從1990年日本經濟泡沫爆破之後，日股就一直沉淪，好像不可能會升上去一樣。

 

　　誰不知，踏入今年以來，日股氣勢如虹，近期更突破30000點大關，升勢有餘未盡，有望衝破30年前的收市高位38916點，令投資者感到又驚又喜。

 

（istock）

 

　　投資有一種方法，叫平均成本法，是指透過每月（最普遍也是每月，所以又稱為月供計劃）或每隔一段時間，以相同金額買入同一個項目，一般是同一批股票或基金。

 

　　這種投資方法背後的理念是，透過這個入市機制，投資者可以降低投資風險。原因是，以固定金額定期購買同一批股票或基金。當價格上升時，買到的股數或基金單位會減少（這樣可以避免我們在股市壯旺時貿然高追）；相反，當價格回落時，買到的股數或基金單位便會增加（這樣可以避免我們在股市低迷時遠離股市，錯失低位買貨的機會），長久下來，便可以用一個相對便直的價格買到心儀的投資對象。

 

　　當然，也有人質疑這種投資方法，而反對者大多都會以日股為例，認為用平均成本法去買日股，過去30年也要輸錢的。首先，我想指出的是，世界上沒有完美且必賺的投資方法。如果有，就沒有人願意工作了，因為只要錢搵錢便可。

 

　　而以定期定額的方式去投資，只是其中一種可行的方法。而這種方法的最大好處是不用自己判斷後市，因為這是最困難的。當市況低迷時，只有透過這種機制，大家才會願意入市。這種投資的另一個特點是需要時間。一方面，時間可以抵銷投資風險，另外，時間愈長，複式效應就愈大。

 

　　但這種投資方式有一個大前提，就是必須選擇一些有潛力，長線可升的投資對象（如果長線向下的話，則任何投資方法也不管用），但不一定需要大升，主要視乎妳的平均成本價多少。平均成本價較低，從最低位回升的幅度便不用太大，也有機會賺錢。

 

　　另外，要發揮定期定額投資的最佳效果，就是那個投資對象的價格最好經常波動，即是升了上去，又會跌下來，然後又升上去那種，其實，日股的情況正是如此呢！

 

　　因此，雖然我沒有科學的統計，但我估算，當前幾年日股回升上20000點之後，即使大家在日股的高位開始，以平均成本法入市（相信這些人不太多），也已經打平或有錢賺了。今次能夠升上30000點，那就更肯定已經賺錢了。

 

　　我同意，這個過程也實在很長，至少20年以上，但正如上文我所說，這種投資方法確實需要一段長時間。有時候，投資是一場考驗耐性和耐力的比賽，願各位姊妹以沉著的心去做妳的投資決定，共勉之！

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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