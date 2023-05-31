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31/05/2023

【FOCUS】弱勢PMI分化加劇　「極限思維」看政策選項

#極限思維 #PMI
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　　4月因高基數效應跌入收縮區間的官方製造業PMI，5月進一步走弱，恐再印證經濟復甦動能漸冷；而製造業VS服務業、大企業VS中小企、傳統行業VS新興動能之間的分化繼續，令最高層周二（30日）「要堅持底線思維和極限思維」更顯耐人尋味。

 

反映「需求不足」佔比創新高

 

　　中央政治局4月底斷症「經濟內生動力還不強，需求仍然不足」，再添例證。國家統計局周三（31日）公布，5月製造業PMI報48.8（預期：49.2），錄今年以來最低；由於PMI為環比指標，繼4月驟降2.7個百分點後，5月再跌0.4個百分點，「單月波動」論恐難成立，尤其是反映「市場需求不足」的企業佔比續升至58.8%，錄有調查記錄以來最高。

 

5月官方製造業PMI續跌至48.8，服務業PMI保持在榮枯線之上報54.5。

 

　　細看分項指數，生產指數跌穿臨界點報49.6，其中，化學原料及化學製品、非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業重災，跌穿45；新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數續在收縮區間探底，分別報48.3、47.6、48.4，反映市場需求疲軟之下，廠商無意增加原材料庫存及增聘人手。

 

　　此外，製造業主要原材料購進價格指數、出廠價格指數分別按月大跌5.6個、3.3個百分點，雙雙錄去年7月以來最低，跟較早時公布的4月工業企業利潤按年縮水18.2%走勢一致，反映需求低迷、加價乏力顯著拖累盈利。

 

以新安全格局保障新發展格局

 

　　不過，所謂「每朵烏雲都鑲有銀邊」，相比基礎原材料行業領銜製造業供需收縮，跟產業結構升級有關的裝備製造業、高技術製造業、消費品製造業PMI，卻齊位於擴張區間。與之對應的是旅遊出行、線下消費繼續活躍，鐵路航空運輸、住宿餐飲等商務活動指數均位於55以上較高景氣區間。

 

中央國安委首次提及「極限思維」，要求以新安全格局保障新發展格局。

 

　　隨著產業結構新舊動能轉換加快推進，中國據報正考慮為高端製造企業提供新的稅收優惠，以在提振經濟的同時，鼓勵更多技術創新。而此或部分解釋了當局遲遲不就穩增長放大招的原因，包括上周末傳言的「發行5萬億特別國債」落空。

 

　　值得留意的是，最高層昨日主持召開二十屆中央國家安全委員會第一次會議，在「底線思維」之外首次提及「極限思維」，要求以新安全格局保障新發展格局。如何解讀？簡而言之，即是在發展中更多考慮安全因素，在權衡政策利弊時，將安全考慮置於經濟增長之上，為防範極端情境早著先機。

 

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