假期客戶暴增！香港滙豐銀行如何善用社交媒體，火速鎖客招新？

網絡時代，銀行間的激烈競爭如火如荼，可以說銀行營業網點的生存環境相當惡劣，競爭更是激烈不斷。惟有借助平台和總行優勢，充分展現自身特色，加大市場營銷和宣傳力度，提升客戶互動體驗，才能吸引客戶、開拓銀行銷售渠道。

正值五一黃金周，許多銀行網點恰好休息，但唯獨滙豐銀行巧妙地通過小紅書、微信等渠道宣布假期營業消息，吸引來港旅客處理財務事務，同時透過微信、官網設置預約服務，方便旅客提前預約假期或周末的辦事服務。

滙豐銀行憑藉此舉不僅獲得了眾多旅客的好評，成功引流了各個網點的新客戶，還讓更多人探訪銀行的官方公眾號、網址等，同時拉新的同時還能「鎖住」客戶。 這一舉動更證明了社交平台引流已成為各大行業必經之路。

在如今通關遊客激增的市場條件下，許多客戶已經開始尋找我們進行網絡推廣引流。 除了香港本地品牌希望打開市場之外，實體門店也希望借助線上社交平台進行種草引流，就像滙豐銀行一樣，通過線上平台發布消息，直接連接客戶，實現鎖客拉新。

而對於線下門店來說，想要生意好，流量運營非常重要。 那麼線下門店應該如何進行推廣引流呢？

一. 官方媒體

線上推廣已成為企業營銷中不可或缺的一部分。 在眾多的線上推廣渠道中，官方媒體和媒體自有帳號是最受歡迎的渠道之一。

首先，官方媒體是指由官方所擁有和運營的媒體平台，如微信公眾號、微博官方帳號、小紅書官方帳號、知乎官方帳號、官方部落格等。

這些官方媒體平台通常具有較高的權威性和公信力，可以直接或間接地為企業提供宣傳和推廣服務，促進企業品牌形象的建立和維護。

其中，微信公眾號是比較常用的官方媒體平台，可以作為產品直接提供或者間接提供產品的增值服務； 訂閱號和新聞自媒體主要用於信息傳播和用戶需求的抓取。 另外，小紅書、知乎等官方帳號也成為企業宣傳推廣的重要平台。

二. 本地生活服務平台

本地生活服務平台是指向消費者提供本地商家、服務和產品信息的線上平台。其中，大眾點評和美團是當前國內主要的本地生活服務平台，成為眾多美業商家進行網絡營銷推廣、吸引客戶及品牌建設的重要場所。

在這兩個平台上，商家可以利用平台提供的各種工具和功能，對自己的店舖進行形象包裝、內容策劃、店舖基礎數據提升以及推廣通日常管理及效果優化等操作，以增加店舖曝光和吸引更多潛在客戶。 我們也在假期前期就接到客戶做生活服務平台推廣需求，刺激旅客進行探店消費，提高客戶門店在內地的知名度。

三. 達人推廣

除了之前提到的線上推廣渠道，還有達人推廣，也是目前許多客戶找到我們時最開始做的一種推廣模式。

現在，在主流的各大媒體平台和本地服務平台，都可以找到與自己所屬垂直行業相關的達人為自己的品牌和產品背書。達人推廣方式一般採用達人本身的推廣和效果廣告相結合。

例如，小紅書上的達人發布推廣筆記時，需要配合站內內容加熱工具，如薯條、信息流等，以確保推廣內容能夠觸達更多人群。 此外，還需要在評論區進行互動內容的維護，提升轉化效果。 而五一假期匯豐銀行各網點旅客激增的情況就是通過小紅書平台去發布信息，可見社交平台對旅客的影響力。

儘管線上引流方式眾多，但想永久留住客戶主要還是三大要點：第一是客戶和店面之間的觸達率，其次是客戶到店後的吸引點，也就是說客戶到達店面後如何持續停留的理由，最後要做讓客戶不斷再來的動作，這樣才能與客戶產生關聯，養成習慣 成為店面永久的顧客。 總之，無論通過哪一種傳播方式，目的都是為了留住客戶。