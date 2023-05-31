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31/05/2023

抗熱必備！日本好物網：便攜式手提風扇排行榜！邊款最涼？電池壽命最長？最正有香薰、充電功能！即睇5大高分推介

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　　最近氣溫高達38度，簡直是一出門便會立即出汗！大家都紛紛出動不同法寶消暑散熱，風扇仔一定是必備的出門小物！日本好物推薦網mybest就做了一個便攜式風扇大比拼！透過5大方面選出人氣品牌之最，大家不妨參考一下排行榜，購買適合自己的風扇仔對抗炎夏！

 

5大測試準則！除了涼爽，風扇仔都要多功能，仲要擔當充電器？

 

　　現在大家對便攜式風扇的要求越來越高，除了一定要夠涼外，現在的風扇都需要配合幾個方面的需求，包括產品便利性、電池壽命、功能及安靜程度。即睇mybest如何評估5大準則！

 

1.    涼爽程度


　　風扇最重要一定要夠涼！mybest將每件產品放在手中，用風速計量度20厘米外的風速，然後從中心上下左右移動5厘米測試風到達的距離，並用上每個風扇最強及最弱的模式，總風速及最大風速最高的為之最佳產品。

 

最涼爽：ELECOM ECLEAR FAN flow flow standard handy fan

 

售價：¥ 2,740（約$157.47）（圖片來源：Amazon JP）

 

（圖片來源：mybest）

 

2.    便利性

 

　　說明是「便攜式」，風扇的便利程度都十分重要，尺寸要夠小之餘，又要方便用家使用。在測試中會評估風扇的尺寸，例如寬度、厚度及長度，尤其不少女士喜歡使用很小的手袋，風扇一定要不佔位置才能放進去。另外，是否不用長按就能開機、風扇充電連接口是否使用Type C，可連接Android電話，以及電源位置是否用接鈕設計都是mybest的考慮便利性的因素。

 

最便利：Eres iFan Freeze

 

（圖片來源：mybest）

 

3.    電池壽命

 

　　大熱天時，最怕在街上等車或等人時使用風扇期間，突然無電「罷工」！mybest就把各大測試產品從風量最強的模式開始運行，直至它自動停止，並記錄期間的時長，而最弱模式則根據廠商的續航時間，然後計算兩者平均時長，時間愈長，代表電池壽命愈好。

 

最長電池壽命：Xingmeng手提風扇

 

（圖片來源：mybest）

 

4.    功能性

 

　　現時的便攜式風扇不只擔當為人消暑的角色，還要多功能，例如是否配備桌上支架、在桌面使用時能否調校角度、是否能當充電器為電話充電、有否香薰功能。另外，在桌上使用風扇時，電源按鈕是否可見，以及能否繫上繩子都是mybest評估準則！

 

功能最強：Rhythm 9ZF031RH03 Silky Wind Mobile 3

 

（圖片來源：Amazon JP）

 

（圖片來源：mybest）

 

5.    安靜程度

 

　　使用便攜式風扇時難免會有一些噪音，不過能夠減至最低就最好！mybest將測試產品放在安靜的房間，在20厘米外測試開啟其最強及最弱的模式時的音量。

 

安靜之最：Blue Blue Japan Miffy小巧風扇

 

（圖片來源：mybest）

 

下一頁：5大最佳風扇簡介！第1名只有手掌心般大！

 

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