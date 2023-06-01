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01/06/2023

教局正審核620幼園申加學費

#加學費 #幼稚園
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　　【晴報專訊】教育局透露，截至上月中，在全港約750所參加幼稚園教育計劃的學校當中，有約480間申請加學費，約250間則維持不變，加價比例較去年多4成；無參加計劃的幼稚園則有140間申請加學費，1間減學費，其餘90間凍結學費。局方正審核學校建議的學費，會盡早通知學校核准的學費，又強調幼稚園運作模式多元，其營運成本和開支各有不同，政府一直因應業界發展和運作需要，改善或新增資助，從多方面支援業界持續發展。

 

教聯會副主席林翠玲稱，相信申請加價均為全日班。 （資料圖片）

 

49直資申調整學費

 

　　幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲稱，相信申請加價的均為全日班，由於當局已就參與計劃的學校設簡易審批機制，若加價後全年學費不超過1,500元，相當於每月150元，學校便只需提交小量文件，料大部分學校均不會加超過此數，即使家長確有經濟困難亦可申請資助，料整體影響輕微。

 

　　另截至上月18日，教育局共收到49份直資學校調整學費申請，佔全港直資學校61.3%，另有31份不調整學費通知書。當局稱，學校須就加費諮詢家長，包括解釋原因、及回應家長意見和關注，局方會按既定程序處理申請，以期在新學年開始前完成申請的審批程序及通知學校有關結果。

 

　　直資學校議會主席陳狄安稱，較多學校申加學費，或因學費已凍結3年，復常後活動增，須加價應付開支，加上政府發放「按人頭」資助不增反減，估計有學校希望「加定先」，維持教育質素。

轉載自: 晴報

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